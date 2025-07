Az Akadémiai Dolgozók Fóruma: A HUN-REN vezérigazgatója olyanokkal együtt ült be Orbán digitális körébe, akik korábban támadták a kutatóhálózatot

Az Akadémia Dolgozók Fóruma egy Facebook-posztban hívja fel a figyelmet arra, hogy a HUN-REN (vagyis az MTA-ról leválasztott Magyar Kutatási Hálózat) vezérigazgatója, Jakab Roland nem csak beült egy nyíltan politikai szervezetbe, Orbán Viktor Digitális Polgári Körébe, de olyan emberek veszik ott körül, mint a kutatóhálózatot nyíltan támadó Schmidt Mária és Lánczi András.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Orbán Viktor Tusványoson bejelentette, hogy elindult a digitális polgári köre, amelynek honlapján a tagok között van:

Miklósa Erika operaénekes, aki számos fideszes rendezvényen szerepelt már, és kuratórium tagja a MOL és az állam közös alapítványának, az Új Európának

Nagy Elek üzletember, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke,

Partos Bence, akit szimplán pszichológusként mutatnak be. Partos neve viszont felbukkant azon a feljegyzésen, amit Magyar Péter tett közzé. Ez állítólag egy Rogán-féle megbeszélésen készült, bár ezt a kormány tagadta. A papíron az szerepel, hogy Bartos Bence a digitális közösség építése, szervezése a feladata. A Telex megírta, valójában Partos Bencéről van szó).

Baji Balázs gátfutó,

Nagy János államtitkár,

Lánczi András filozófus, a Corvinus volt rektora, a Századvég Alapítvány volt elnöke,

Dopeman, aki a Majka-mizéria után járt Orbánnál,

Jakab Roland, a HUN-REN - vagyis az MTA-ról leválasztott Magyar Kutatási Hálózat - vezérigazgatója,

Máthé Zsuzsanna újságíró (Ókovács Szilveszter felesége),

Bán Mór író, (ő írta a Hunyadi-sorozatot)

Schmidt Mária történész, Orbán egyik főtanácsadója,

Rákay Philip,

Balatoni Katalin neveléstudományi kutató, akit nemrég miniszterelnöki biztosnak neveztek ki.

Kavecsánszki Ádám, a Fidesz által létrehozott Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke, főigazgatója, aki helyet kapott a Fidesz EP-listáján is.

Szijjártó Péter a Magyar Európai Üzleti Tanács (HEBC) tizenhatodik éves jelentésének nyilvánosságra hozatalán, a Budapest Music Centerben 2014. július 17-én. Mellette Jakab Roland, akkor még a HEBC elnöke. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Júniusban döntöttek arról, hogy a magyar tudományos élet legfontosabb intézményhálózatáról leválasztják a humán tudományágakat képviselő négy nagy kutató intézetet. Bár korábban többször is azt ígérték, hogy a kutatóhálózat egyben marad azután is, hogy széleskörű tiltakozások dacára azt 2019-ben leválasztották a Magyar Tudományos Akadémiáról, a kutatók akaratát semmibe véve azt mégis szétszedik, és a négy intézetet a szintén rossz anyagi helyzetben lévő ELTE-nek adják át. Az előtte levő hetekben kormányközeli hecckampány indult az MTA, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományok ellen, ennek volt részese Schmidt Mária és Lánczi András is.