Orbán csúcsra járatta az EU-ellenes világháborús uszítást és rettegtetést

Ultrasötét hangulatú, világháborúval riogató, minden rossz okául Brüsszelt megnevező, orosz érvrendszerrel operáló beszédet mondott az idei, 2025-ös tusványosi előadásában Orbán Viktor.

Ez az üzenet adta az előadás gerincét tartalmilag és formailag is, de tartogatott erős mondatokat a belpolitikai tematikájú felvezetésre és levezető migrációs-LMBTQ-blokkra is. Az ukránellenes hangulatkeltés viszont lekerült a napirendről, nem volt szó Sebestyén József ügyéről sem.

Orbán indításként röviden végigpörgette a belpolitikai témákat, hogy jelezze, érzékeli a Tisza-veszélyt, nem rozsdásodott be, képben van az aktualitásokkal, és aktívan cselekszik is. Muszáj volt neki, másfél évtized után most először kellett úgy leülnie a tusványosi asztalhoz úgy, hogy nem a fölényes, magabiztos győztes pozíciójában érkezett.

Nem titkolta, hogy nem állnak mindenben jól, bejelentette, hogy a Harcosok Klubja után egy újabb online csapatot, a Digitális Polgári Köröket indítják be. „Kezdenünk kell valamit a virtuális térrel, ez ma ellenséges terület, és ez nincs így jól", mondta. Hogy miért kell új csapat, arról azt mondta, nem mindenkinek áll jól a harc, van, aki csak építeni akar.

Fotó: Kristóf Balázs

Orbán hónapok óta beszél arról, hogy szerinte a Tisza egy digitális képződmény, és ilyen szempontból előnyben van a Fideszhez képest, ezt a gondolatmenetet most is előadta, „digitális honfoglalás" szükségét emlegette, és adott az egésznek egy lelkesítő-bátorító vonalat is azzal, hogy áldozati pozícióba helyezte a fideszeseket az online térben. „Aki vállalja a polgári, nem baloldali, nem progresszív, nem libsi meggyőződését, azt méltóságában bántalmazzák", mondta.

Ugyanilyen „ne csüggedjetek" üzenet volt, hogy saját belső felméréseik szerint 106 egyéni körzetből 80-at őt nyernének, és szintén befelé, a tábornak szólt az, amikor a zenészek és fiatalok kormányellenes hangulatát igyekezett jelentékteleníteni. „Valami a választások előtt félrecsúszott a showbizniszben. Értem, hogy mindenki pénzből él, de a pénz nem lehet ennyire fontos", mondta, nagyjából megismételve Kocsis Máté „le vannak fizetve" narratíváját. Megvédte a Trump-barátságot is a tábor előtt, felsorolva, hogy miért járt jól máris Magyarország Trumppal, befektetéseket, a paksi szankciók feloldását emlegetve.

Közeleg a világvége. És ki a hibás?

Aztán jött a fő üzenet, a legsötétebb háborús uszítás Brüsszel ellen.

Ennek felütésében Orbán tudományos elemzésnek álcázva szépen beleültette a bogarat a hallgatóság fülébe arról, hogy világháború közeleghet.