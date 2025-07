Anglia megvédte címét a női foci Európa-bajnokságon

Anglia nyerte a svájci női labdarúgó Európa-bajnokságot, miután a vasárnapi döntőben tizenegyesekkel legyőzte a világbajnoki címvédő Spanyolországot. Ez 2022 után az angolok második Eb-győzelme. A két csapat az előző nagy torna, a 2023-as világbajnokság döntőjében is találkozott, az a meccs mégsem a döntőről, hanem egy erőszakos csók miatt maradt emlékezetes. A spanyol Luis Rubiales szövetségi elnöknek távoznia kellett, és bíróság mondta ki, hogy szexuális zaklatást követett el sok millió tévénéző szeme láttára. A botrány a mérgező légkört kialakító Jorge Vildát is elsodorta, utódja a segítője, Montse Tomé lett.

A spanyolok örülnek a gólnak. Fotó: SEBASTIEN BOZON/AFP

A spanyolok a vébé óta megnyerték az első női Nemzetek Ligáját, majd csalódást okozva negyedikek lettek a párizsi olimpián. A légkör azonban megváltozott, több olyan játékos is visszatért, akik korábban lelki okokból lemondták a válogatottságot. A csókot elszenvedő Jenni Hermoso nem, a kétszeres Aranylabdás Aitana Bonmatí viszont ott volt a csapatban, pedig az Eb előtt pár nappal még vírusos agyhártyagyulladás miatt a kórházban feküdt. A spanyolok nagy szerencséjére felépült, a németek elleni elődöntőt ő döntötte el a hosszabbításban.

Az angolok útja is kalandos volt a döntőig. A negyeddöntőben tizenegyesekkel jutottak tovább Svédország ellen. Az elődöntőben az olaszok a 96. percig továbbjutásra álltak, de a 19 éves Michelle Agyemang hosszabbításra mentette a meccset, a ráadás az utolsó percében pedig Chloe Kelly egy tizenegyes után döntőbe lőtte a csapatot.

Patricia Guijarro és a gólszerző Alessia Russo. Fotó: SEBASTIEN BOZON/AFP

A döntőt az angolok kezdték jobban, mélységi indításokkal és a széleken próbálkoztak leginkább, de csak egy veszélyes beadásig jutottak. A 10. percre megtalálták magukat a spanyolok is, Esthernek voltak lövései. A félidő legnagyobb angol helyzete Lauren Hemp előtt adódott, Cata Coll kapus könnyelműen adta ki a labdát, de aztán egy nagy védéssel javított. Hiába a komolyabb angol helyzetek, a vezetést Spanyolország szerezte meg a 25. percben, Batlle ívelte be a tizenhatos jobb oldaláról a labdát, Caldentey pedig megelőzte a védőjét és öt méterről a kapuba fejelt, 0-1. A gól meg is zavarta az angolokat, a spanyolok teljesen átvették az irányítást, de a félidő végéig nem változott az eredmény.

A második félidő elején is a spanyolok tűntek aktívabbnak, de az 55. percben mégis az angolok szereztek gólt, az első félidőben csereként beállt Kelly beadásából Alessia Russo egyenlített fejjel (1-1). Kicsit visszaesett az iram, egy-két kisebb helyzetet leszámítva a mezőnyjáték dominált a félidő hátralévő részében, jöhetett a hosszabbítás.

Chloe Kelly Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Nem sokat változott a játék képe, spanyol labdabirtoklás, kifejelt beadások és egy-egy szélső megindulás jellemezte a hosszabbítás első félidejét, aminek végén Paralluelo kerülhetett volna helyzetbe, de a labda elment a kapu előtt. Az angol védelem a ráadásban is tartotta magát, tizenegyesek döntöttek az Eb-címről.

Az angolok kezdtek, Mead elsőre elcsúszott és kétszer ért bele, ezért újrarúgatták a büntetőt, azt pedig kivédte a spanyol kapus. Guijarro és Greenwood belőtte, Caldentey viszont kihagyta, két kör után az állás 1-1. Charles magabiztos volt, Bonmatí lövését viszont Hampton kapus kifogta. Williamson lövését is fogták, Paralluelo pedig a kapu mellé lőtte, így ismét Kelly lábában volt a döntés. Bevágta, Anglia megvédte címét, Kelly lett torna hőse.

Az Eb már a döntő előtt is rekordot hozott, az UEFA szerint vasárnapig összesítve 623 088 szurkoló látta a meccseket a helyszínen – 31 meccsből 29 volt teltházas –, ami új csúcs a női Eb-k történetében.