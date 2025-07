Reagált Majka: szerinte az infláció, az orosz befolyás, a vasúti összeomlás, az MNB-ből eltűnt 500 milliárd a fontos, nem ő

„Bár hízelgő is tudna lenni, hogy a külügyminiszter, a miniszterelnök, a közlekedési miniszter is érdemesnek talál arra, hogy egyáltalán szóba hozzon és velem példálózzon, de én azért erről a hírnévről szívesen lemondtam volna” – írja Majka abban a hosszú posztban, amelyben először reagál hosszan az elmúlt napok körülötte zajló médiaviharára.

Majka a debreceni Campus-fesztivál után lett a kormánysajtó új ellensége, Azahriah-tól véve át a stafétát. Az ózdi rapper/médiaszemélyiséget ugyanis a Csurran, cseppen című kormánykritikus számában Bindzsisztán miniszterelnökét alakítva lelőtték a színpadon, és ez még a közismerten higgadt Bayer Zsoltot is arra ragadtatta, hogy nekimenjen Majkának és a közönségének. De ez csak a kezdet volt: megszólalt aztán Lázár is és gyanús, hogy maga Orbán Viktor is neki üzengetett. A Magyar Nemzet cégeket kért számon, amiért szponzorálják a művészt. A kormányközeli körök által nemrég beszerzett One nevű telekommunikációs cég meg is szűntette a szerződését.

Majka a Campus Fesztiválon. Fotó: Debreciner.hu

Majka eddig csak röviden reagált, most azonban egy hosszú posztot írt a Facebookra mindezzel kapcsolatban. Az írás lényegi mondanivalója talán ez: „Inkább hallgattam volna észérveket azzal kapcsolatban, miért ér a pénzem minden év végén sokkal kevesebbet, vagy azt, miért van, hogy ennyire barátkozunk az orosz medvével, vagy hogy a vasút egy óra alatt miért késik ötöt, vagy hogy miért nincs előzetesben senki azért, mert eltűnt 500 milliárd forint a Magyar Nemzeti Bankból… Ennél én fontosabb lennék? Kétlem… Vagy ha igen, akkor nagy a baj…”

Ugyanakkor kiderül, hogy ő élő szerződésnek tekinti a One-nal kötött megállapodását, ezért nem is kommentálja a megszűntetés hírét. Szerinte nem harcosok klubjára van szükség, hanem vitákra, beszélgetésekre, álláspontok ütköztetésére, mert „minden demokráciának ez az alapja, amire lehet építeni”.

„Ahogy korábban is jeleztem már, az általam képviselt műfaj sajátossága, hogy kritizál, görbe tükröt tart, és ahogy eddig, ezután sem kívánok politikai oldalakhoz sorolni… Részémről az ügy lezárva” – írja.