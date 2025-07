A marha, a barom, a szamár meg a digitális Stan és Pan

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Képzelj el egy embert, akinek valami okból meg kell szereznie egy dugig teli focistadion lelátóinak rokonszenvét. Az ember ezt úgy próbálja elérni, hogy félidőben mikrofonnal a kezében beáll a kezdőkörbe egy másik öltönyös operarajongó társaságában, akivel arról kezdenek beszélgetni, hogy alapvetően mekkora hülyeség is ez a foci: 22 suttyó tetovált fickó rohangál izzadtan, sok tízezer furcsa bunkó meg ezt élvezi, bezzeg a Nibelung gyűrűje. Ez az ember hétfőn reggel Orbán Viktor volt, a Fidesz Harcosok órája című műsorának első élő adásában.

A fent leírt módszer nem tűnik ugyan hatékonynak, de mind a külső szemlélőnek, mind a lelátókon ülőknek igen szórakoztató lehet. Pont mint a Harcosok órája volt.

Nagyot dobott a digitális Stan és Pan.

Orbán kampánystratégái talán magát a fideszes tábort is meglepték azzal, hogy pár héttel a Harcosok klubja nevű trollfarm elindítása után a miniszterelnök Tusványoson már egy újabb internetes izé, a digitális polgári körök elindítását jelentette be, hogy két nappal később mégis Harcosok órája címmel indítson a Fidesz új, élő netes műsort a Digitális Univerzum meghódítására.

Akkor most mi lesz ez? - kérdezhette magától az, akit érdekel az ilyesmi, vagy mint én, aki a munkája részeként figyeli a kampányt. Anyázás élőben? Mémparádé? Beeffesztivál? Magyarozás minden mennyiségben? Live show a legkeményebb fideszes kommentelőknek? Vagy ellenkezőleg, most fog elkezdődni az Orbán által beígért békés digitális honfoglalás, bármit is jelentsen ez, digitális ökrök húzta szekereken érkező netes ősmagyarokkal? De akkor mi az a harcosozás a címében?

Hát egyik sem. A Harcosok órájának első adása egészen zavarba ejtő börleszkműsornak bizonyult, amiben a mókásan ügyetlen Orbán bácsi és még nála is sokkal csetlőbotlóbb partnere, Németh Balázs bácsi álmélkodva támolyogtak és kétpercenként léptek rá valamelyik, jól látható helyen fekvő digitális gereblyére, aminek a nyele a műfaj szabályai szerint csapódott az arcukba. A műsor létének egyetlen racionális magyarázata, hogy Orbánék 2026 áprilisáig halálra akarják röhögtetni a nem fanatikusan fideszes internetezőket. Az adást különösen furcsává tette, hogy a súgógép távirányítóját végig idegen nyomkodó Németh mindeközben egy rakás, Orbánnak igazából kifejezetten kínos témát pendített meg.

Németh Balázs beszél, a Fideszes Izé közben ott jegyzetel a bal alsó sarokban.

Egyet meg kell adni: az adás első pár másodperce tényleg profi internetes szórakoztatásnak bizonyult: miközben az egykori híradós Németh Balázs a felkonferáló szövegét mondta, a kép bal alsó sarkában nem lehetett nem észrevenni egy golyóstollat tartó Kezet. Ki lehet az? Én teljes szívemből szurkoltam, hogy ne tartozzon hozzá ember, hanem ő legyen a Fideszes Izé/Thing egy alternatív Addams Familyből, aki innentől Németh hű társa lesz. Ám hamar kiderült, hogy ez bizony Orbán Viktor keze, a Harcosok órájának első adása pedig innentől nem más, mint egy átlagos tévés stúdiódíszletben lenyomott egyórás élő Orbán-interjú. Orbán előtt egy papírlap és egy pohár víz, Németh előtt két laptop feküdt az asztalon, az egész lemehetett volna bármelyik tévécsatornán, bármelyik évtizedben a kilencvenesek óta.

Németh úgy nyomkodta a távirányítót, mintha Hadházy Ákos gigája lett volna.

Azt tényleg senki sem érti, hogy mit akart Orbán a szombaton bejelentett Digitális Polgári Körökkel és hogy ezek hogyan viszonyulnak a még mindig nem egészen világos profilú Harcosok Klubjához. Láthatólag a fideszesek sem, hiszen az interjú első percei azzal teltek, hogy Orbán ezt próbálta meg elmagyarázni.

Németh felütésnek azt kérdezte tőle, hogy van-e még egyáltalán Harcosok Klubja. Orbán azt felelte, hogy most van csak igazán, majd azt állította, hogy vasárnap estére a HK-nak 30 ezer, a Digitális Polgári Köröknek meg 40 ezer tagja lett. A number dropping különösen jól sült el annak a fényében, hogy a műsort ekkor nagyjából 300-an nézték a Facebookon, és ez a szám az adás végégig egyszer sem érte el az ezret sem, hiába tettek ki magukért a komikusok. Orbán ezután azt fejtegette, hogy nem minden fideszesnek áll jól a „lökdösődés, pofozkodás, harc”, nekik készült a DPK, míg azoknak, akik szeretnek beleállni, itt van a HK. Szóval akkor itt most lökdösődés lesz, pofozkodás meg harc, ami még metaforikus értelemben is igen ígéretes. Az is kiderült gyorsan, hogy az adás Orbán ötlete volt, és azért jelentkezik ezentúl minden hétköznap kora reggel - kivéve a pénteket, mikor a hívek a Kossuth rádióba mennek Orbán-misére -, hogy azon melegében reagáljon a nem fideszesek hazugságaira.

„Kezdjük egy olyan baromsággal, elnézést, hogy ezt a szót használom" – vágott bele ekkor Németh harcos, és végre tényleg elkezdődött a Digitális Stan és Pan műsora, aminek a hívószava innentől a „baromság” maradt, bár később előkerültek a nem kérődző szamarak is. Jó kis friss netes szövegnek tűnik ez a baromságozás, én is megpróbálom használni ezentúl.

Egy „Hadházy Ákos nevezetű alak” - figyelem, kőkemények a szövegek! - videóját néztük meg együtt bemelegítésnek, ami - később ez fontos lesz - azzal a felirat formájában is elolvasható szöveggel kezdődött, hogy „Hatvanpuszta mellett vagyunk néhány kilométerre”, hogy az ellenzéki képviselő megmutassa azt a friss földsáncot, amit annál a kerítésnél emeltek Bicske közelében, ami mögött a Gulyáságyú annak idején lefotózta Mészáros Lőrinc zebráit. Hadházy szerint azért, hogy elzárja a kilátást a páratlanujjú patásokra. Orbán erre azt mondta, hogy „a baromságnak nincsen határa", megköszönte Gáspár Győzőnek a korábbi zebraügyi segítséget, majd arról kezdett értekezni, hogy Hatvanpusztán „édesapámnak van egy gazdasága”, ami nem más, mint „mezőgazdasági központ”. A miniszterelnök ezután azzal próbálta megcáfolni Hadházyt, hogy a videó nem is Hatvanpusztán, hanem attól kilométerekre, Bicskén készült. Miközben maga a videó is azzal kezdődött, hogy nem Hatvanpusztán vagyunk, hanem attól kilométerekre.

Orbán ezután azt demonstrálta, hogy a Harcosok Klubja hogyan fog elbánni a pimasz ellenzékiekkel: azzal oltotta Hadházyt, hogy „Hadházy úrnak semmi köze a magyar vidékhez”, sőt le is lakótelepizte. (A képviselő közismert módon szekszárdi állatorvos, és a családi házát éppen Orbán propagandistái miatt minden internetező jól ismerheti.) Vele ellentétben Orbán ugye büszke vidéki, el is magyarázta, hogy a zebraügy azért nem lehet igaz, mert vidéken nagyon sok hely van, mármint jó nagy tér, így egy lakóteleppel ellentétben ott nem lehetne földsánc mögé rejteni pár zebrát, mert vidéken az ember arra mozog, amerre csak akar, így meg lehetne kerülni a földsáncot! Ez igazán jó érv volt, nyilván meg is győzött mindenkit, aki még nem hallott a kerítés feltalálásáról.