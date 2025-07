Kerületi fideszes polgármester Mészáros Lőrinc életmódjáról: Én is irritálónak tartom

A főváros XVI. kerületét vezető Kovács Péterrel a Telex készített interjút. A városrészt 2006 óta vezető polgármester több, a kormánypárt számára érzékeny kérdésről is meglepően kritikusan beszélt, például beszólt a párt egyik alelnökének. Emellett azt is mondta, hogy – bár szerinte a saját kerületében továbbra is az ő szavazóik vannak többségben – akár az összes budapesti egyéni mandátumot elveszíthetik.

Az interjú legfontosabb, legerősebb állításai:

„Megérezte a [tavalyi] pofont a Fidesz (…) jobb irányba mennek a dolgok. Például a csepeli választókerületben jövőre nem Németh Szilárd lesz a jelöltünk.”

„Nem azt mondom, hogy ez jó, és feltétlenül így kell élni, de hát van rá pénze, megteheti. Hozzáteszem, én is irritálónak tartom” – mondta Mészáros Lőrinc életmódját, megvédve ugyanakkor a NER tizenöt éve alatt vagyonát 1400 milliárd forintosra duzzasztó „nagyvállalkozót” egy tipikus tetszettek-volna-jobban-csinálni érvvel:

„Egyetértek, hogy nagyon gyorsan lett nagyon gazdag, de az a kérdés, hogy emögött van-e munka. A rosszindulatú feltételezések szerint nincs, és csak azért lett gazdag, mert régóta ismeri a miniszterelnököt. Én más információk birtokában vagyok”, és azt mondja: a tendereket úgy nyerte el, hogy más pályázók nem adtak be jobb ajánlatot.

„Mint minden vezető, Orbán Viktor is el van zárva az információk egy jelentős részétől, de (…) törekszik arra, hogy ne csak a hozzá eljutó, megszűrt információkból tájékozódjon, hanem veszi a fáradságot, és például eljön egy ilyen kültelki polgármesterhez, és megkérdezi, mi a helyzet.”

„Az elmúlt 15 évben sokkal jobban el voltak kényeztetve az emberek (…) most nehezebben élik meg, hogy rosszabbul megy a gazdaságnak… senki nem él rosszabbul, mint egy vagy négy éve, de sokan úgy gondolják, hogy élhetnének sokkal jobban is.”

A gazdaságról ezután hosszabban beszél Kovács, de egy olyan alapvetéssel, ami tényszerűen nem igaz. Azt mondja: „Az Orbán-kormány soha nem tett ilyet, és az embereknek se hazudik arról, hogy milyen állapotban van a gazdaság. Az év elején szó volt repülőrajtról, de ez annak a függvénye, hogy véget ér-e a szomszédban zajló háború.”

Nos, ez finoman szólva nem fedi a valóságot. Legalábbis ha abból indulunk ki, hogy Orbán Viktor igazat szólt január 31-én, amikor így fogalmazott: „Semmi túlzás nincs abban, amikor azt mondom, hogy fantasztikus évünk lesz 2025-ben (…) Amikor én arról beszéltem, hogy repülőrajt lesz, meg fantasztikus év lesz, akkor én tudtam, hogy hányadán állunk, tehát én nem lutrira mentem, vagy nem lottón fogadtam, hanem ismertem ezeket a számokat és folyamatokat.” Orbán akkori szavaiban tehát teljes bizonyosság volt, semmi feltételezgetés – szemben azzal, amit most Kovács mond.

Kovács Péter még fővárosi képviselőként 2023 nyarán Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Márpedig a gazdaságnak kihatása lesz a jövő évi parlamenti választások eredményére – legalábbis a polgármester szerint. „Ha nem lesz semmi változás a gazdaságban, akkor egyet sem fogunk megnyerni” – mondta a budapesti egyéni mandátumokra (ha lesznek pozitív lépések, akkor ott lát esélyt, ahol korábban már nyertek).

A kritikus gondolatok mellett azon a téren viszont teljes mellszélességgel beállt a Kocsis Máté-féle fideszes világmagyarázatba, hogy a fesztiválokon elterjedt mocskosfideszesezés nem a fiatalok saját gondolata, hanem „a népszerű előadók támadták be a kormányt.”