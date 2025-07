Már Palvin Barbi munkáját is elveszi az AI

Több oldalon is egy mesterséges intelligencia által generált modell szerepel az amerikai Vogue-ban. A világ legnagyobb divatlapjában – aminek főszerkesztői székéből nemrég állt fel a hírhedt Anna Wintour – sok évvel ezelőtt még az is elképzelhetetlen lett volna, hogy random influenszerek vagy kimkardashianok szerepeljenek, de miután Kim Kardashian már címlapot is kapott, nem érdemes csodálkozni azon, hogy 2025-ben AI-modelleket is látni a magazinban.

Igaz, ez most nem a szerkesztő döntése volt, hanem a Guessé, ugyanis a márka reklámjában szerepeltetik a szőke kamuembert, amit mesterséges intelligenciával hozott létre a Seraphinne Vallora. Utóbbi alapítói, Valentina Gonzalez és Andreea Petrescu a BBC-nek azt mondták, a Guesstől Instagramon keresték meg őket azzal, hogy alkossanak egy mesterséges intelligenciával létrehozott modellt a márka nyári kampányához. „Tíz modellvázlatot készítettünk, ők pedig kiválasztottak egy barnahajú nőt és egy szőke nőt, akiket továbbfejlesztettünk.”

Egy a lapnak nyilatkozó plus size-modell, Felicity Hayward szerint az AI-modellek használata divatkampányokban egyszerűen „lusta és olcsó”, szerinte a Guess ezt most azért csinálta, hogy beszédtéma legyenek és ingyenreklámot kapjanak, esetleg költséget akarnak csökkenteni „és nem gondolnak a következményekre”.

Egy étkezési zavarokkal foglalkozó szervezet vezetője a BBC-nek azt mondta, a kérdéses hirdetést aggasztónak találja. „Ha az emberek irreális testképeket látnak, az hatással lehet a saját testükről alkotott véleményükre, a rossz testkép pedig növeli az étkezési rendellenességek kialakulásának kockázatát.”

A Seraphinne Vallora elutasítja azokat a vádakat, amik szerint emberek állását veszélyeztetnék, szerintük ez az „úttörő technológia kiegészítő jellegű, és nem célja a modellek kiváltása”. Sőt, szerintük cégükkel csak új munkahelyeket teremtettek. Igaz, közben weboldalukon külön említik, hogy egyik előnye az általuk kínált AI-modelleknek, hogy azok használata költséghatékony, mert „nincs szükség drága berendezésekre, sminkesekre, helyszínbérlésre, színpadépítésre, fotósokra, utazási költségekre és modellekre”.

A BBC megkeresésére a Vogue csak annyit válaszolt, hogy ez egy reklám volt, nem pedig szerkesztői döntés.