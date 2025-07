Pintér Sándornak írt nyílt levélben kér rendőröket a városba Szolnok ellenzéki polgármestere

„Az utóbbi hetekben olyan szintre süllyedt Szolnokon a közbiztonság, ami kétségbeejti az itt lakó polgárokat. Városunkban egyre gyakrabban történnek erőszakos, vagy droghasználattal összefüggő bűncselekmények, melyek alapjaiban rengetik meg a szolnoki emberek biztonságérzetét” – így kezdi a belügyminiszternek írt nyílt levelét Györfi Mihály. „Rendőröket szeretnénk látni Szolnok utcáin és határozott fellépést a bűnözéssel szemben” – írta a civil szervezetek és ellenzéki pártok jelöltjeként megválasztott polgármester, aki szerint náluk nem látni nyomát „Orbán Viktor meghirdetett programjának, miszerint háromszoros erővel fognak fellépni a drogokkal kapcsolatos bűncselekmények ellen, és megvédik a gyerekeinket”.

Arra is kérte Pintér Sándort, hogy a minisztériuma „haladéktalanul vizsgálja meg a szolnoki helyzetet, és tegyen konkrét, érdemi lépéseket annak érdekében, hogy a közrend helyreálljon, és a szolnoki polgárok újra biztonságban érezhessék magukat a saját városukban”. Kifejezetten kérte a járőrszolgálatok megerősítését és rendszeresítését „különös tekintettel a belvárosra, valamint az esti és éjszakai órákra, amikor a legtöbb incidens előfordul”. Írt a droghelyzetről is, amely „egyre szorosabban összefonódik a rendbontásokkal és a közösségi együttélés szabályainak semmibevételével”.

A nyílt levél közvetlen előzménye az a péntek éjszakai eset lehetett, amikor tömegverekedés tört ki egy szolnoki szórakozóhelyen. A biztonsági őrök ugyanis nem engedtek be több embert a zsúfolt helyiségbe, ám egy tízfős csoport erőszakkal megpróbált bejutni, miután azt állították, hogy félretettek nekik jegyeket. A szóváltás után ajtókat, ablakokat törtek be, az ott tartott koncertet is félbe kellett szakítani, egy beszámoló szerint „odabent tiszta vér volt minden”. Egy Tiktok-felhasználó több videót is megosztott a helyszínről.

Az ügyben a rendőrség csoportosan elkövetett garázdaság miatt rendelt el büntetőeljárást. A rendőrség hétfő reggeli közleménye szerint a Szolnok úgynevezett Mentetlen részén történt eset nyomán eddig nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük kettőt őrizetbe vettek és kezdeményezték letartóztatásukat. Feltehetően nőni fog a gyanúsítottak száma is, a rendőrség legalábbis arról írt, hogy „további gyanúsított kihallgatások várhatóak a napokban”.