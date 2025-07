Újraíródott a történelem: tíz év után megint sikkasztás és törvénytelen szexuális kapcsolatok miatt nyomoznak egy shaolin főpap ellen

Szinte napra pontosan tíz évvel azután, hogy vizsgálat indult Si Jongh-szin (Shi Yongxin), a kung-fu és a zen buddhizmus bölcsőjeként emlegetett világhírű shaolin templom apátja ellen sikkasztás és fiatal apácákkal folytatott szexuális kapcsolat gyanúja miatt, most vizsgálat indult ellene sikkasztás, „több nővel való helytelen kapcsolat” és „törvénytelen gyermekek” miatt.

A BBC mostani híre szerint a shaolin templom egy vasárnap kiadott közleményben számolt be arról, hogy több osztály közösen vizsgálja Sit, és további információkat a későbbiekben tesznek közzé az ügyről.

A közép-kínai Henan tartományban, egy hegyvonulaton található 1500 éves shaolin templom évente több ezer tanítványt vonz a világ minden tájáról. Si 1999 óta a Shaolin templom apátja, és a „vezérigazgató szerzetes” becenevet kapta, miután az intézményt globális márkává alakította, még MBA fokozatot is szerzett, a buddhista szerzetesek közül elsőként. Vezetése alatt a templom Kínán kívül is elkezdett iskolákat nyitni, és egy utazó szerzetesekből álló csoportot hozott létre, akik a templom jellegzetes harcművészeti stílusát, a shaolin kungfut mutatják be világszerte.

Si Jonh-szin egy 2018-as fotón Fotó: XIAO YU/Imaginechina via AFP

A BBC szerint hétfő reggel a Weibo legolvasottabb témája az ellene indult nyomozás híre volt. Saját Weibo-fiókján, amely több mint 880 000 követővel rendelkezik, és naponta frissült buddhista tanításokkal, az utolsó bejegyzés július 24-én jelent meg.

A tíz évvel ezelőtt, 2015. július végén indult vizsgálatban a tiltott szexuális kapcsolatok és lopás mellett amiatt is vizsgálták, hogy állítólag drága ajándékokat kapott cégektől és településektől, köztük egy Volkswagen terepjárót és egy aranyszálas köntöst. Akkoriban is a vádpontok között szerepelt, hogy több gyermek apja. A vizsgálatok később minden pontban felmentették.

Amikor a BBC kínai adása még a vizsgálatok megindulása előtt, 2014 őszén ezekről a gyanúsítgatásokról kérdezte, azt válaszolta: „ha lett volna probléma, már régen felszínre került volna”. A Shaolin templom 2015-ben szintén támadások kereszttüzébe került egy közel 300 millió dolláros templomkomplexum építésének terve miatt, amely egy szállodát, egy kungfu iskolát és egy golfpályát is magában foglalt volna.