Nagy Márton már megint tévedett, de most megint megpróbálja: 1 százalékra módosította az idei GDP-célt

Gyakorlatilag semmi más nem történt, csak a szokásos, amit az elmúlt években megszokhattunk. Vagyis Nagy Márton és tárcája mondott egy számot a várható gazdasági növekedésre, egy szép méreteset, ami jelzi, hogy jön a jó világ. Aztán jött a valóság, és nagyon nem az történt, amit a vizionárius gazdasági csúcsminiszter kitalált, ezért lejjebb vitte ezt a számot, de közben nyugtatott: néhány negyedév, és minden helyre kerül, remek lesz. Teltek-múltak a hónapok, a valóság pedig még mindig nem akart úgy hajlani, hogy az Nagy Márton víziójával összeérjen, így kénytelen-kelletlen tovább kellett csökkenteni a vizionált értéket.

Megtörtént ez tavaly és idén is. A kormány, élén Nagy Mártonékkal ugyanis 3,4 százalékos gazdasági növekedést, repülőrajtot, fantasztikus évet várt 2025-re. A helyzet extra komikusságát az adja, hogy ezúttal nem nyár elején, hanem az amerikai választásokra való tekintettel ősszel fogadták el a költségvetést, így elviekben adott volt a lehetőség arra, hogy 2025-höz nagyon közeli időpontban, a legfrissebb fejleményekhez és előrejelzésekhez igazítsák a várakozásaikat. Hogy ez így történt-e, vagy sem, azt valószínűleg a Karmelita és a Vám utcai minisztériumi épület falain belül tudhatják csak.

Az első negyedéves GDP előtt azonban már annyira pocsék havi adatok érkeztek, ráadásul Trump is élesítette a vámháborús fenyegetéseit, hogy a 3,4 százalékot 2,5 százalékos növekedésre faragták le Nagyék. Szerdán pedig érkezik a második negyedéves GDP-adat, amit a tárcánál már ismernek, ennek tudatában pedig újabb jelentős karcsúsítást eszközöltek. A 2025-ös gazdasági növekedés mértéke 1 százalék lehet a legújabb prognózisuk szerint, árulta el Nagy Márton egy sajtó-háttérbeszélgetésen, amire ezúttal sem kaptunk meghívást a tárcától.

Nagy Márton 2025. január 20-án. Fotó: Németh Dániel/444

A jelek szerint azonban nemcsak egy évre előre akadnak gondok a tervezéssel és a prognózisokkal, de rövid távon sem sikerül a valósághoz közelítően látni a folyamatokat. Április elsején Nagy a Facebook-oldalán egy diagramon mutatta meg, milyen is lesz a kilábalássá fékező repülőrajt:

A második negyedévre ekkor 1,5 százaléknál is nagyobb éves növekedést várt,

amit a harmadik negyedévben már egy közel 3,5 százalékos,

majd a negyedikben egy 4 százalékosat is meghaladó mértékű növekedés követett volna.

Ez mostanra az alábbiakra módosult az NGM elemzőinek egy napokban megjelent elemzése szerint:

Második negyedév: 0 százalék körül

Harmadik negyedév: 1-2 százalék

Negyedik negyedév: 1-2 százalék.

Nagy Márton a háttérbeszélgetésen hozzátette a Portfolió cikke szerint: a nagyon régóta áhított, 4 százalékos kormányzati növekedési célt a magyar gazdaság egy év múlva, 2026 második negyedévében fogja elérni.

A GDP mellett egyébként az inflációs várakozáson is módosítottak: az idei évre várt 4,5 százalék helyett 4,7 százalék lehet annak mértéke. Pedig a költségvetést ennél jóval kisebb, 3,7 százalékos rátával tervezték. Mindezek ellenére Nagyék úgy látják, a költségvetés rendben van és lesz, nem kell hozzányúlni. Végül is csak rekordhiány lenne benne, ha az állami cégek nem utalnak be 400 milliárd forintnyi osztalékot.