Traumás agysérülése miatt mehetett az NFL irodájához lövöldözni az egykori amerikaifocis Shane Tamura

Egy gépfegyveres férfi rontott be egy felhőkarcolóba New York szívében, és négy embert – köztük egy rendőrt – megölt, majd magával is végzett.

A támadó Shane Tamura, egy 27 éves Las Vegas-i férfi, aki hétfő este sétált be egy irodaházba Manhattan Park Avenue-ján, ahol tüzet nyitott az előcsarnokban, majd a 33. emeletre ment lifttel, hogy folytassa az ámokfutását. Úgy tűnik, Tamura Las Vegasból érkezett. A rendőrség szerint ismert volt mentális problémáiról, és egyelőre keresik az indítékát.

A felhőkarcoló több nagyvállalatnak is otthont ad, köztük a az amerikaifoci-ligának (NFL) és olyan pénzügyi óriásoknak, mint a Blackstone és a KPMG. A lövöldözés hatására a járókelők menekülni kezdtek, az épületben tartózkodók pedig rémülten húzódtak fedezékbe – voltak, akik kanapékkal és székekkel torlaszolták el az irodájuk ajtaját.

Fotó: Selcuk Acar/Anadolu via AFP

New York City rendőrfőnöke, Jessica Tisch szerint a gyanúsított egyedül cselekedett. Egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy van egy ötödik áldozat is, akit meglőttek, és jelenleg „kritikus, de stabil állapotban” van.

A rendőr áldozat a 36 éves Didarul Islam volt, a New York-i rendőrség tagja, aki éppen biztonsági szolgálatot látott el. A másik három áldozatot egyelőre nem azonosították. Islam bangladesi bevándorló, kétgyerekes apa volt, és a felesége a harmadik gyermeküket várta. 3,5 éve szolgált a New York-i rendőrségnél. A helyi tisztviselők és hatóságok hősként méltatták Islamot, Tisch azt mondta: „Azt a munkát végezte, amire kértük. A legnagyobb áldozatot hozta meg.”

Miután Tamura az épületbe belépve meglőtte Islamot, egy nőre célzott, aki egy oszlop mögé bújva próbált fedezéket találni. Ezután áthaladt az előcsarnokon, és válogatás nélkül tüzet nyitott, több embert eltalálva – köztük egy biztonsági őrt, aki egy íróasztal mögé bújt, illetve egy másik férfit is a közelben.

Egy nőt megkímélt

Egy NFL-alkalmazott is „súlyosan megsérült” a támadásban, „jelenleg kórházban van, az állapota stabil” – írta Roger Goodell, az NFL elnöke az alkalmazottaknak küldött üzenetében.

Ahogy Tamura a támadás közben a liftre várt, egy nő lépett ki belőle, de őt megkímélte, hagyta elmenni – mondta Tisch, aki szerint ezután Tamura felment a 33. emeletre, ahol megölt egy embert, majd végigsétált egy folyosón, és mellkason lőtte magát.

A rendőrség átkutatta a gyanúsított autóját, amit az épület előtt szabálytalanul parkolt le, és több tár lőszert meg egy revolvert talált benne. A jármű Nevadában volt Tamura nevére bejegyezve, a férfi az államban hivatalosan bejegyzett fegyvertulajdonos volt.

A lehetséges indíték

Az amerikai sajtó később arról számolt be, hogy a lövöldözés helyszínén egy cetlit találtak, amit feltehetően Tamura írt. A gyanúsított feljegyzéseiben azt feltételezte, hogy mentális betegségét a CTE (krónikus traumatikus enkefalopátia) okozhatta: ezt a gyógyíthatatlan agyi rendellenességet ismétlődő fejtraumák idézhetik elő, és időnként sportolóknál fordul elő.

Az NBC News arról számolt be, hogy Tamura a volt csapattársai szerint középiskolás korában amerikaifocizott Kaliforniában. A rendőrségi források szerint a jegyzet homályos utalásokat tartalmazott az NFL-re is – tudta meg az ABC News.

A polgármester szerint Tamura rossz liftbe szállt, az NFL irodája helyett a Rudin Management irodájánál lyukadt ki. Itt végzett magával. (BBC, CNN)