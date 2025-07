Az Egyesült Államok szerint a palesztin állam brit elismerése az október 7-ei támadások áldozatainak arculcsapása lenne

Az Egyesült Államok kedden jelezte Keir Starmer brit miniszterelnöknek, hogy az Egyesült Királyság döntése a palesztin állam elismeréséről a béke helyett inkább a Hamász malmára hajthatja a vizet – írja a Politico.

Keir Starmer brit miniszterelnök Fotó: Carl Court/AFP

Keir Starmer brit kormányfő hétfőn bejelentette, hogy az Egyesült Királyság szeptemberig – az ENSZ következő ülésszakáig – el fogja ismerni Palesztinát államként, hacsak Izrael nem egyezik bele a „megdöbbentő gázai helyzet” megszüntetésébe. A feltételek között szerepel egy olyan hosszú távú békefolyamat elindítása, ami a kétállami megoldás felé vezet. „Ez arculcsapás az október 7-i támadások áldozatainak és jutalom a Hamásznak” – mondta amerikai külügyminisztérium szóvivője, Tammy Bruce. Szerinte az intézkedés reményt ad a csoportnak, és arra ösztönözheti a rossz szándékú szereplőket, hogy elzárkózzanak a diplomáciai megoldásoktól. „Bármely más helyzetben, amikor valakit ennyire legyőznek, megadja magát. Itt azonban ez egyszerűen nem történik meg” – mondta, hozzátéve, a Hamász „annak a reménynek a fenntartásából él, hogy a szenvedés időtartama és mértéke végül rákényszeríti a világot, hogy engedjen az érveiknek.”

Az Egyesült Királyságban a palesztin állam elismerésének igénye a politikai spektrum minden oldalán felerősödött, miután a gázai éhínség mértékét bemutató felvételek nyilvánosságra kerültek. Starmer szerint most jött el az idő Palesztina elismerésére, mert most lehet a legnagyobb hatást elérni, mivel veszélyben forog a kétállami megoldás reménye – azaz egy „biztonságos” Izrael és egy „életképes” palesztin állam egymás mellett létezése.

Az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu szerint a brit lépés megerősíti a Hamászt, és közvetlen veszélyt is jelent. „Starmer a Hamász szörnyű terrorizmusát jutalmazza, és az áldozatokat bünteti” – írta Netanjahu az X-en. „Egy dzsihadista állam Izrael határán holnap már Nagy-Britanniát fenyegeti. A dzsihadista terroristáknak tett engedmények mindig kudarcot vallottak, és most is kudarcot vallanak.”

Starmer ugyanakkor kijelentette: a Hamásznak le kell tennie a fegyvert, el kell engednie minden túszt, és el kell fogadnia, hogy nem lehet része a következő gázai kormánynak. Egyelőre azonban nem világos, hogy e feltételek teljesítése előfeltétele lesz-e a palesztin állam elismerésének. Emmanuel Macron korábban már jelezte, hogy Franciaország szintén elismeri a palesztin államot ugyanezen az ENSZ-ülésen.