Majka az első a Forbes celeblistáján

Majka Azahriah Sebestyén Balázs Jákob Zoltán Marics Peti Rúzsa Magdi Ördög Nóra T. Danny Palvin Barbi Liptai Claudia

Ez az ország tíz „legismertebb, leghitelesebb, legkedveltebb és legláthatóbb” szereplője a Forbes celeblistája szerint. Majka harmadik alkalommal lett első, a tavalyi visszaesése után most sikerült visszaelőznie Azahriah-t és Sebestyén Balázst is. (Utóbbiak tavaly első és második helyen álltak.)

A Fidesz legújabb közellenségét, Majkát a Forbes úgy mutatja be, miszerint „nincs év mostanában, amikor Majoros Péter ne rukkolna elő valami nagy dobással: RTL-es szerződés 2023-ban, az X-Faktor mentorszéke 2024-ben, a magyar nyelvű YouTube legnézettebb klipje – a Csurran, cseppen – 2025-ben. Kétszer is megtöltötte év elején a Budapest Arénát, lassan a Puskás Arénát is megcélozhatja. A média számára szinte minden szava arany: már rég nem csak a bulvársajtó csinál belőle hírt. A szakmai zsűri szerint ő a piac legláthatóbb szereplője, a lista alapjául szolgáló reprezentatív kutatás pedig a legismertebb magyar celebnek mérte – holtversenyben Sebestyén Balázzsal, aki tavaly második volt, és 2020 óta zsinórban hatodszorra dobogós a Forbes-listán”.

A listán tavalyhoz képest Jákob Zoltán tíz helyet ugrott előre, de Liptai Claudia is hét, T. Danny pedig tizenkét helyet lépett előre. Először értékelték külön a ValMar tagjait, Marics Petit és Valkusz Milánt, előbbi az 5., utóbbi a 19. helyen áll. Újra az első tízben van Rúzsa Magdi, Ördög Nóra és Palvin Barbi is.

Újak is vannak a listán: Ember Márk a 12. helyre, Lengyel Tamás a 14., Molnár Áron pedig a 16. helyre került. De vannak visszaesők is: Istenes Bence tíz helyet csúszott vissza, így végzett a 17. helyen, Geszti Péter 11 helyet esett vissza, most a 20. helyen áll, Borbás Marcsi a korábbi 13. helyről csúszott vissza a 23. helyre, Lékai-Kiss Ramóna pedig tizenhárom helyet csúszott vissza, így lett most 27. a listán.

A Forbes azt írja, nem csak követőszám alapján rangsoroltak: hat piaci szempontot vettek figyelembe – ismertség, láthatóság, kedveltség, hitelesség, pénzteremtő képesség és online jelenlét, az alapot pedig az NRC reprezentatív kutatása adta, amit a Forbes megbízásából készítettek a 18–59 éves magyar lakosság körében.