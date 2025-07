Meghalt az Iron Maiden első énekese, Paul Mario Day

69 éves korában meghalt Paul Mario Day, aki az Iron Maiden első felállásában énekelt. Day 1975 decemberében lépett be a zenekarba, de tíz hónap után távoznia kellett, mert a zenekarvezető basszusgitáros, Steve Harris (aki ma már az első felállásból egyedüliként tagja az együttesnek) úgy érezte, Day nem elég karizmatikus frontembernek.

Utódja, Dennis Wilcock szintén rövid ideig maradt a zenekarban, végül Paul Di’Anno váltotta fel, akit kábítószer- és alkoholfüggőség miatt rúgtak ki, és az ő helyére jött Bruce Dickinson.

Day utána More néven alapított új zenekart a nyolcvanas évek elején, mely turnézott is az Iron Maidennel, majd később még énekelt az újjáalakult Sweetben is. 1986-ban Ausztráliába költözött, ahol Day továbbra is aktív zenészként tevékenykedett. Élete utolsó éveit egy hospice-ban töltötte, rákban halt meg. (via The Guardian)