„Meglehetősen kiábrándító” – az elemzők nem ájultak el az első féléves gazdasági adatoktól

Szerdán tette közzé a KSH a második negyedévről az úgynevezett első GDP-becslését, amely szerint az előző, elég rossz negyedévhez képest 0,4 százalékkal, a tavalyi második negyedévhez képest 0,2 százalékkal (a nyers adat szerint csak 0,1 százalékkal) nőtt a gazdaság. A féléves adat továbbra is visszaesést, –0,1 százalékos GDP-változást mutat, így az elemzők a második negyedéves javulás ellenére sem túl elégedettek. Az adatról itt írtunk bővebben.

„A mostani jobb adattal, illetve a jövőre vonatkozó várakozásaink fényében a nehezén túljuthatott a hazai gazdaság, ám a repülőrajtra késleltetett formában sem lehet számítani a jelenlegi hazai és nemzetközi folyamatok alapján” – fogalmazott Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója. Pozitívumként, akárcsak a többi elemzői reakció, elsősorban azt emelte ki, hogy sikerült elkerülni a technikai recessziót, azaz negyedéves alapon nem csökkent a gazdaság két egymást követő negyedévben.

„A korábbiakhoz képest egyedül a mezőgazdaság az, ahol a korábbi pozitív teljesítmény után nagyobb visszaesésre számítottunk az idei aszály és az állattartókat sújtó járványok miatt, a többi ágazatban nem vártunk érdemi változást” – fogalmazott Kiss. A szakértő szerint a második félévben a szolgáltatások további lassú bővülése mellé pozitív tényezőként csatlakozhat az építőipar, és a feldolgozóipar magára találására is van némi esély a friss német és európai konjunktúraadatok alapján.

Kormányzati óriásplakát-kampány 2024 decemberében Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

„Aligha nevezhető meglepetésnek a KSH jelentése, miszerint 2025 második negyedévében a magyar gazdaság éves bázison – a nyers adatok alapján – 0,1 százalékkal bővült csupán” – írta Virovácz Péter, az ING vezető elemzője. A negyedéves adatot „némi pozitív meglepetésnek” nevezte, de azt írta: az, hogy ezzel sikerült elkerülni az újabb technikai recessziót, „sovány vigasz a gazdasági eddigi idei összteljesítményét nézve”. A múlt év végén felvázolt kormányzati várakozásokhoz képest ugyanis „meglehetősen kiábrándító teljesítményt látunk eddig 2025-ben” – írta arról, hogy az első fél év a szezonálisan kiigazított éves bázisú adatok alapján enyhe visszaesést hozott.

Virovácz kiemelte, hogy a KSH a gyorstájékoztatójában „a pozitív teljesítmények között némi meglepetésre” nem említette az építőipart, „könnyen lehet tehát, hogy a június gyengén sikerült, így az építőipar GDP-hozzájárulása csekély lett végül”. Az megfelelt a várakozásoknak, hogy ismét a szolgáltatószektor húzta a gazdasági növekedést, „azonban az, hogy az információ, kommunikáció ág volt a húzóterület, az már inkább meglepetés”.

Az év egészére várható GDP-növekedésről azt írta: bár a második negyedév kicsit jobban sikerült, mint ő várta, „ez továbbra sem jelent akkora változást, amely mellett reálisnak gondolnánk az 1 százalék feletti gazdasági növekedést idén. Legnagyobb valószínűséggel valahol 0,5-1,0 százalék között teljesíthet majd 2025-ben a magyar gazdaság”, ezen belül az ő előrejelzésében most 0,7 százalék szerepel.

„Összességében kedvező” lett a GDP-adat, fogalmazott Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője, de hozzátette: „az összességében stagnálást mutató nagy kép azonban egyelőre nem javult. A második félévben jobb teljesítményre lenne szükség, hogy az általunk most előrejelzett, 0,8 százalékos teljes éves GDP növekedés elérhető legyen”.

A szakértő szerint a kockázatok, így a vámháború hatásai és a munkaerőpiaci folyamatok „továbbra is inkább lefelé mutatnak”. Szerinte „az előttünk álló időszak nagy kérdése, hogy a kormányzati - már megismert, és várhatóan még érkező - célzott intézkedések mennyire lesznek képesek ezeket a negatív kockázatokat ellensúlyozni”.

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője is azt emelte ki, hogy bár a friss negyedéves adatok „egy picivel kedvezőbbek lettek a várakozásunkhoz képest, ugyanakkor a féléves adat összhangban van az előrejelzésünkkel”. A szakértő arra számít, hogy a következő két negyedév további élénkülést hoz. „Az építőiparban látunk kedvező jeleket, valamint az iparon belül úgy tűnik, hogy az autó- és akkumulátorgyártás túlléphet a mélyponton, így az utóbbi alágazatok is pozitívan járulhatnak hozzá a harmadik és negyedik negyedéves GDP-adatokhoz” – fogalmazott, de hozzátette, hogy az agrárium továbbra is komoly bizonytalanságokat hordoz. Németh összességében 0,5 százalék körüli éves GDP-növekedést vár 2024-hez képest.