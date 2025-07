Továbbjutott a Ferencváros a BL-selejtezőben

A múlt héten a Ferencváros – hátrányból fordítva – az örmény Noah elleni, idegenbeli 2-1-es győzelemmel kezdte a BL-selejtezőt, amibe a hazai bajnok a második fordulóban kapcsolódott be.

Az FTC a Groupama Arénában rendezett visszavágón – amin a lelátón ott volt Marco Rossi szövetségi kapitány is – már az első percben, az első támadásból vezetett Pesic góljával, de az örmények Hélder Ferreira góljával már a 7. percben kiegyenlítettek, aztán a 12. percben Lenny Joseph fejesével visszavette a vezetést a Fradi. Sőt volt még egy veszélyes támadásuk, de azt az örmény kapus védte, majd a 22. percben Matheus Aiás egyenlített ismét. A 27. percben egy megpattanó ferencvárosi labda ment hajszállal az örmény kapu mellé, majd a 31. percben is.

Toon Raemaekers, az FTC és Gustavo Sangaré, az örmény Noah játékosa a BL-selejtező 2. fordulójában játszott FTC–Noah visszavágó meccsen a Groupama Arénában 2025. július 30-án. Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A második félidőben az 50. percben Zachariassen tizenegyesével vette vissza a vezetést a Fradi. A 65. percben ismét veszélyes volt a Noah, de Joseph egyből kontrázhatott, csakhogy a kapus ismét megfogta a labdát, majd a 67. percben a kapusnak blokkolni is kellett Joseph lövését. Aztán a 70. percben Grgić fejesével ismét egyenlítettek az örmények. A 74. percben Varga Barnabás lőtte be közelről a jobb alsó sarokba, ezzel már 4-3 lett az állás. A 87. percben az örmények ismét majdnem egyenlítettek egy fejessel, de már az 5 perces – ferencvárosi cserékkel húzott – hosszabbítás is kevés volt nekik az egyenlítéshez.

Ezzel a Ferencváros 6-4-es összesítéssel jutott tovább, a győztes a hamarosan eldőlő Ludogorec–Rijeka párharc győztesének ellenfele lesz a harmadik körben, a vesztes az Európa-liga kvalifikációjában folytatja a szereplését.

Az FTC játékosai az első gólt szerző Aleksandar Pesicet ünneplik Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az FTC-nek még két kört kell sikerrel vennie a BL-ben, hogy főtáblára jusson, de ennek a párharcnak a megnyerése már azt jelenti, hogy ősszel is versenyben lesz valamelyik európai kupasorozatban, legrosszabb esetben a Konferencia-ligában.