Trump szerint Stephen Colbert-t nem miatta, hanem azért rúgták ki, mert tehetségtelen

„Mindenki azt mondja, én vagyok a felelős, hogy kirúgták Stephen Colbert-t a CBS műsorából. Ez nem igaz! Az elbocsátásának oka pusztán a tehetségtelensége volt és a tény, hogy évente 50 millió dolláros veszteséget okozott a CBS-nek” – írta közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök, közel két héttel azután, hogy kiderült, megszüntetik Stephen Colbert éjszakai showműsorát, aki épp napokkal korábban szólt be a saját csatornájának.

A Trump-kritikus Colbert a műsorban „zsíros megvesztegetési pénznek” nevezte azt a 16 millió dollárt, aminek a peren kívüli megfizetéséről a CBS csatorna Trump elnökkel állapodott meg, miután utóbbi pert indított egy interjút fájlalva, ami a „60 minutes” című hírműsorban hangzott el. Colbert azért nevezte így az összeget, mert a CBS anyacége, a Paramount egy több milliárd dolláros üzlet keretében éppen össze készül olvadni a Skydance filmstúdióval, amihez a Trump-adminisztráció versenyjogi jóváhagyása is szükséges.

Trump bejegyzésében azt is írta, hogy „a következő még kevésbé tehetséges Jimmy Kimmel lesz, majd a gyenge és nagyon bizonytalan Jimmy Fallon”. Szerinte az egyetlen kérdés csak az, hogy „ki távozik elsőként”. „A showbiznisz és a televíziózás nagyon egyszerű üzlet. Ha jó a nézettséged, bármit mondhatsz és tehetsz. Ha nem, mindig áldozat leszel. Colbert önmaga áldozata lett, a másik kettő pedig köveni fogja” – tette hozzá.

Kimmel Instagramon reagált, és azt írta: „Tudom, hogy most az Epstein-aktákkal vagy elfoglalva, de ez furcsa módja annak, hogy szólj az embereknek, hogy nézzék Matt Damont és Ken Jenningset holnap este az ABC-n a vadiúj Who Wants to Be a Millionaire-ben.”