Újabb aggasztó adat a magyarországi népességről: bő húsz év alatt a középkorúak országa lettünk

Képzeljük el, hogy általános iskolásokból, 14 év alattiakból álló két nagypályás focicsapat játszik egymással meccset 2001-ben és 2025-ben is. A pálya mérete, a labda, a szabályok lényegében ugyanazok – a stadion talán szebb is, szakmányban állnak a taó-pénzek, a műfű és a locsolóberendezés –, de van egy szembeötlő változás: a 2001-es meccsen csapatonként 10-10, míg az idein már csak 8-8 mezőnyjátékos van pályán. Ha a csapat mondjuk zalai, akkor csak 7. Ha békési, akkor mindössze 6.

Ilyen drasztikus mértékben zuhant a legfiatalabb, 14 év alatti korosztályúak száma Magyarországon az elmúlt huszonnégy évben, az évezred kezdete óta. De a KSH részben múlt pénteken, részben június végén frissített demográfiai adatsorai más mutatókban is egészen elképesztő elöregedésről árulkodnak. Azt már két hete megírtuk részben ezek alapján az adatok alapján, hogy aggasztó tempóban fogy a magyarországi népesség, és minden jel arra mutat, hogy a legközelebbi, 2026. január 1-jei hivatalos adatközlésnél már közelebb lesz a magyarországi népességszám a 9 millióhoz, mint a 10 millióhoz.

A részletes, területi (megyei és régiós bontásban is elérhető) adatok azonban más aggasztó demográfiai folyamatokat is bemutatnak. A meredeken csökkenő születésszám – és kisebb részben az elvándorlás – miatt ugyanis nemcsak csökken a népességszám, hanem drasztikusan el is öregedik az ország. Ezt a jelenséget néhány térkép és ábra nagyon látványosan mutatja be.