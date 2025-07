A V-Híd után Mészáros bankjából is távozott Sárváry István

Az MBH Bank Nyrt. igazgatóságában betöltött igazgatósági tagi tisztségéről is lemondott Sárváry István, aki hétfőn távozott a V-Híd Zrt-ből is. A cégvezető tehát Mészáros vasútépítő cége után a leggazdagabb magyar bankját is kénytelen volt otthagyni. Az MBH-s távozásról beszámoló Telex azt írja, a bank semmilyen aktív lépést, kezdeményezést nem tett Sárváry távozásának érdekében. Hétfőn, a V-Hídtól is papíron közös megegyezéssel távozott, ám úgy tudjuk, sorsa már a múlt hét végén megpecsételődhetett, amikor kérdéseket küldtünk a cég vasúti közbeszerzésein folytatott munkák kapcsán.

Sárváry István, a V-Híd Zrt. vezérigazgatójaként, Mészáros Lõrinc tulajdonosként, Szijjártó Péter és Budai Gyula pedig a külügyminisztérium képviseletében a Budapest-Belgrád vasútvonal építkezésén tavaly októberben. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Hétfőn írtuk meg a „Mészáros eddig kegyelt vállalkozói a csőd szélén táncolnak, mert nem fizeti ki őket a leggazdagabb magyar legjövedelmezőbb cége” című cikkünket, amely arról szólt, hogy a V-Híd működésében a késedelmes szerződéskötés és a kifizetések halasztása, tartozások felhalmozása az alvállalkozók felé régóta részei a működésnek. Miközben a leggazdagabb magyar ebből a cégéből vette ki a legtöbb osztalékot idén, az elmúlt években ebben a rendszerben dolgozó vállalkozások közül mostanra többen csődközelbe kerültek azon a piacon, ahol a V-Híd a gyakorlatban monopólium-szerű előjogokkal rendelkezik. Több építkezésről emiatt most levonultak ezek a vállalkozások.

Sárváry Istvánt Mészáros bizalmi emberének tekintették eddig. Bejáratos volt a magángépre is, együtt voltak Marbellán, együtt voltak tavaly a VB-döntőn, legutóbb pedig mindketten ott volt Münchenben is, ahol találkoztunk Mészárossal: