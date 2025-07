Dél-Koreával is 15 százalékos vámban egyezett meg Donald Trump

Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok 15 százalékos vámot vet ki a Dél-Koreából érkező importtermékekre egy olyan megállapodás részeként, amely elkerüli a korábban kilátásba helyezett még magasabb vámokat. A megállapodást nem sokkal azután jelentették be, hogy az elnök a Fehér Házban találkozott koreai tisztviselőkkel. Trump korábban 25 százalékos vámot helyezett kilátásba Dél-Koreával szemben, amelyek csütörtökön léptek volna életbe.

Dél-koreai tüntetők az amerikai vámok ellen. Fotó: JUNG YEON-JE/AFP

Lee Jae Myung dél-koreai elnök csütörtökön azt mondta, a megállapodás egyenlő vagy még kedvezőbb helyzetbe hozza Dél-Koreát más országokhoz képest. A napokban az Európai Unióval is ugyanekkora mértékű vámban állapodott meg az Egyesült Államok. Lee azt is közölte, hogy a két ország egy 350 milliárd dolláros befektetési alap létrehozásában is megállapodott, amelyből 150 milliárdot hajóépítési együttműködésre szánnak. Dél-Koreára egyre nagyobb nyomás nehezedett, miután Japán korábban ebben a hónapban már megállapodott Trumppal a vámok 15 százalékra csökkentéséről.

(Guardian)