Közzétettek egy helyreigazítást, nem sokkal később összesprézték a New York Times szerkesztőségének homlokzatát

Ismeretlen palesztinpártiak a New York Timest gyalázó szöveget spréztek a lap manhattani szerkesztőségének homlokzatára - A NYT HAZUDIK GÁZA ELPUSZTUL - és az üveghomlokzat elérhető részeit vörös festékkel fújták le, azután, hogy a lap rövid helyreigazítást tett közzé egy gázai témájú cikke miatt.

Hat nappal ezelőtt, még múlt pénteken publikálták egy cikket az éhségtől haldokló gázaiakról, amit egy csontsovány kisfiú, Mohammed Zakaria al-Mutawaq megrázó fotójával illusztráltak a lap nyomtatott változatának címoldalán és az interneten is.

A fotó képaláírásában arról van szó, hogy az anyja szerint a gyereke egészségesen született, de nemrég heveny alultápláltsággal diagnosztizálták.

A kép olyan erejű volt, hogy önálló életre kelt és világszerte komoly megbotránkozást keltett, ezért több más világlap is átvette azt. Csakhogy a közösségi média és az izraeli sajtó szinte azonnal tele lett olyan posztokkal, amik azt állították, hogy a képen látható gyerek egy ritka genetikai rendellenességben szenved, ezért néz ki úgy, ahogy.

Mint kiderült, ezúttal nem hazugság terjengett a közösségi oldalakon: mind a gyereket kezelő orvos, mind a fiúnak a fotón is szereplő édesanyja tisztázták, hogy a gyerek eleve izomfejlődési rendellenességgel született. Az már előtte is feltűnő volt, hogy a fotósorozat szerint, aminek a híressé vált kép a része volt, a kisfiú anyja és kistestvére egyáltalán nem tűntek alultápláltnak.

A New York Times végül helyreigazítást tett közzé, de eldugva, ami egy rakás izraelit felháborított. De a jelek szerint palesztinpártiakat is, ezért grafittizhették össze a Times szerkesztőségét. Röplapokat is szétszórtak, ezek disznóként ábrázolják a New York Times újságíróit, akiket azzal vádolnak, hogy ők éheztetik halálra a gázaiakat.