Kormányinfó: Jövő hétre ígérik a 3%-os otthonteremtési hitel összes részletszabályát

Az MNB-alapítványok ügyéről is kérdezték Gulyást annak kapcsán, hogy az ÁSZ szerint olyan bonyolult céghálózat épült az MNB-alapítvány(ok) köré, ami önmagában is aggályos. A kérdésre, hogy ez lehetett-e szándékos, azt mondta: folyik egy büntetőeljárás, a nyomozás keretében kell arra válaszolni, hogy ennek csak gazdasági oka volt-e vagy más. Arról is beszélt, hogy konkrét károkról még csak feltételezések vannak, „egyáltalán nem biztos, hogy konkrét károk vannak” a jegybanki alapítványi botrányban.