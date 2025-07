Zelenszkij csont nélkül átnyomta, az ukrán parlament máris visszaállította a korrupcióellenes szervezetek függetlenségét

331 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el az ukrán parlament csütörtök délelőtt a törvényjavaslatot, amely visszaállítja a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (eredeti rövidítéssel NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) függetlenségét. A kijevi Radának elvileg 450 tagja van, azaz messze nem az összes képviselő szavazott, de akik megtették, kormánypártiságtól-ellenzékiségtől függetlenül valamennyien igen gombot nyomtak, senki sem nemet, és nem is tartózkodott egy ember sem.

Magyarán, nem csupán Volodimir Zelenszkij pártja, a Nép Szolgája frakciójának tagjai (vagyis 214-en közülük) támogatták az előterjesztést, hanem az ellenzékiek egy jelentős része, tehát az exelnök Petro Porosenko-féle Európai Szolidaritás több (27 képviselő) vagy Julija Timosenko egykori miniszterelnök Batykivscsinájának néhány (szám szerint 4) tagja is. Ez a 4 annyiban is érdekes, hogy Timosenko érvelt a leghevesebben a két intézmény beszántása mellett, mondván, azok Ukrajna nyílt gyarmatosításának eszközei.

Korrupcióellenes szavazás a kijevi parlamentben 2025. július 31-én Fotó: ANDRII NESTERENKO/AFP

A NABU és a SZAP függetlenségének megvonásáról szóló, alig több mint egyhetes törvény – amelyet lóhalálában fogadtak el, miután a villámgyors előkészítést követően bólintottak rá ugyanezek a képviselők, és azonnal aláírta azt a házelnök és Zelenszkij is – példátlan tiltakozáshullámot váltott ki Ukrajnában és szerte Európában. Olyan mértékűeket, hogy a változtatásokat kezdeményező elnöki stábnak azonnal muszáj volt retirálnia, ez eredményezte a száznyolcvan fokos fordulatot jelentő újabb javaslatot, amit most el is fogadtak.

A múlt heti előző jogszabály amúgy érdemben nem változtatott volna – papíron legalábbis – a NABU és a SZAP felépítésén és szerepkörén, „mindössze” annyi történt, hogy a független intézményeket alárendelte a legfőbb ügyésznek, akit maga az elnök utasíthat. A legfőbb ügyész most az a fiatal – 36 éves – Ruszlan Kravcsenko, aki egyértelműen Zelenszkij embere, és aki egyes hírek szerint az elmúlt években eredménytelenül pályázott fontos pozíciókra a két letarolni próbált szervezetnél.

Az újonnan elfogadott „ellentörvény” értelmében letarolás nem lesz, a szövegben annyi finomság maradt, hogy a nemzetbiztonsági szakszolgálatoknak – az SZBU-nak – rendszeresen át kell világítaniuk a NABU és a SZAP munkatársait, és ezenközben hazugságvizsgáló berendezéseket is alkalmazhatnak. Ez a részlet visszautal arra a körülményre, hogy Zelenszkij és a kormánytöbbség az előző törvényt azzal indokolta, hogy orosz befolyást észrevételeztek, és ennek lenullázása a céljuk. Itt érdemes egy pillanatra visszatérni ahhoz, hogy az „alárendelő” jogszabály benyújtását és elfogadását megelőzően az SZBU gigantikus razziát indított a NABU-sok és a SZAP-osok ellen, többüket szabálysértésekkel és bűncselekményekkel vádolták meg, ezek minősítése a közlekedési kihágásoktól a hazaárulásig terjedt, és az orosz befolyás mint ok és indok rendre előkerült.

Andrij Jermak és Volodimir Zelenszkij Fotó: SERGEI GAPON/AFP

Ez azért tűnt meglepőnek, mert a független korrupcióellenes intézmények létrehozása a 2014-es fordulatot – a Majdant és mindent, ami a Janukovics-rezsim bukásával járt – követően euro-atlanti nyomásra történt meg. A korrupció elleni küzdelem felpörgetése – a nyugati integráció jegyében – magától értetődő elvárás volt az Európai Unió és az Egyesült Államok részéről is, annak ismeretében főként, hogy a független Ukrajna rendre a nemzetközi korrupciós listák sereghajtói között szerénykedett függetlenségének megszerzése óta.

Hogy miért gondolta épp most Zelenszkij és a csapata, hogy e szervezetek torkára kell lépniük? A témába vágó publikációk szerint alighanem azért, mert a NABU-sok és a SZAP-osok nyomozásai már a közvetlen környezetét fenyegették. Az Olekszij Csenisov miniszterelnök-helyettessel szembeni nyomozás híre a nemzetközi sajtó érdeklődését is felkeltette, de nála is közelebb áll Zelenszkijhez egy Timur Mindics nevű, Ukrajna határain kívül kevésbé ismert üzletember, akivel közösen tulajdonolták a Kvartal 95 médiavállalatot, ahonnan a későbbi elnök karrierje elindult. A korrupcióval gyanúsított Mindicset hosszabb ideje lehallgathatta a NABU, miközben olyan információkat gyűjtött, amelyek állítólag a legfelsőbb körök legeslegfelső szegmensére nézve is veszélyesek lehetnek.

Hogy ebből mi állja meg a helyét, és mi nem, egyelőre nem tiszta, de egyes elemzők szerint annyi is lehet a magyarázat, hogy egyszerűen ez a projekt volt soron Zelenszkij és az elnöki irodát vezető Andrij Jermak hatalomkoncentrációs projektjében. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy ekkora ellenállásra nem számítottak, sem otthon, sem az Európai Unió részéről. A nagy orosz–ukrán háború 2022. februári kezdete óta nem voltak utcai megmozdulások Ukrajnában – a hadiállapot miatt nem is igen lehettek –, most viszont több ezer ember tiltakozott nem csupán Kijevben vagy Lvivben, hanem az összes megyeszékhelyen és nagyobb településen. Történt ez annak ellenére, hogy a NABU vagy a SZAP elismertsége és eredményessége nem különösebben magas. Ráadásul a tömegben csupa-csupa fiatal volt látható, akik nem voltak restek demonstrálni a csütörtöki döntéshozatal idején sem.

Tüntetők a kijevi parlament épületénél 2025. július 31-én Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Nem maradt csendben az EU sem, melynek tisztségviselői a kemény hangú nyilatkozatokon túl bizonyos támogatások leállításáról is döntöttek. Zelenszkijék tehát hiába számítottak arra, hogy mint az elmúlt három és fél évben mindig, úgy most is elnézik nekik a hasonló „túlkapásokat”, ezúttal tévedtek.

Itt indokolt megemlíteni, hogy miközben Nyugat-Európa kb. egy emberként ítélte el a történteket és szólította fel Zelenszkijéket, hogy csináljanak vissza mindent, az Egyesült Államok részéről nem érkezett hasonló reakció. Ennek is kikövetkeztethető az oka. A Donald Trumpot érintő Russiagate-hez – a 2016-os amerikai választásokra gyakorolt állítólagos orosz befolyás ügyéhez – kapcsolódó Manafort-affér „menedzselésében” kulcsszerepet játszott annak idején a NABU, amely ilyenformán nem a szíve csücske a régi-új amerikai elnöknek. Ergo: van olyan olvasat, amely szerint az ukrán vezetés szabad kezet kapott a NABU letarolásához odaátról – Európából azonban nem kapott ilyet, mint az a fejleményeken is lemérhető.

A mai Rada-szavazás előtt jó néhány cikk és elmélkedés szólt arról, hogy képes lesz-e Zelenszkij biztosítani a retiráláshoz szükséges többséget. A kétkedők arra alapozták a kétkedésüket, hogy a képviselők egy része retteghet a NABU és a SZAP bosszújától. A számok ehhez képest azt mutatják, a többség úgy érzi: nincs mitől tartania.

Mostantól a kérdés az, hogy ugyanolyan sebességgel ér-e véget a történtek által generált belpolitikai krízis – amelyhez hasonlóra, érdemes ismételten hangsúlyozni, a nagy háború kezdete óta nem volt példa –, ahogy elkezdődött, vagy ellenkezőleg, olyan erjedés indult be, amit képtelenség kapásból leállítani.

Csütörtökön kora délutánra például kiderült, hogy egy képviselő – név szerint Dmitro Kosztyuk – már bejelentette, az ügy miatt elhagyja a Nép Szolgája-frakciót, de egyes lapok úgy tudják, többen is erre készülnek. Ha hatan távoznának, a kormánypárt papíron is elveszítené a többségét a Radában.

Julija Szviridenko és Andrij Jermak Davosban, 2024 januárjában Fotó: GIAN EHRENZELLER/AFP

Az sem mindegy, hogyan folytatja a munkáját a NABU. Egy meg nem erősített hír szerint az iroda meggyanúsíthatja Julija Szviridenkót, a nemrégiben kinevezett új miniszterelnököt a „repülős” ügyben. Eszerint a politikus még miniszterelnök-helyettesként rendszeresen repült tárgyalásokra az állami géppark gépeivel csak azért, mert Andrij Jermak, az elnöki iroda vezetője megkérte, hogy tartson vele. Szviridenko jelenlétére a feltételezések szerint nem volt szükség a tárgyalásokon, ám neki járt a repülős szolgáltatás az ukrán törvények szerint, miközben Jermaknak nem.