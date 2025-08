Cikkünk frissül.

Bevonult kihallgatására Karácsony Gergely főpolgármester, akit több százan tapsoltak meg a kihallgatás idejére szervezett szimpátiatüntetésen a Nemzeti Nyomozó Iroda épülete előtt.

Fotó: Kristóf Balázs/444

„Mindannyian tudjuk, hogy ez a történet nem rólam szól, hanem arról, hogy Budapest és Magyarország szereti-e eléggé a szabadságot” - kezdte Karácsony Gergely a bevonulása előtti minibeszédét.

„Egy hónappal ezelőtt nagyon sokan megüzenték az egész világnak, hogy Budapesten sem a szabadságot, sem a szerelmet nem lehet betiltani. És ha nem lehet betiltani, akkor nem lehet büntetni sem... Az alapvető kérdés az, hogy szeretjük-e eléggé a szabadságot ahhoz, kiálljunk mellette, és ha igen, már csak vágjuk a centit, hogy végre vége legyen annak a borzalomnak, amiben 15 éve él Magyarország. Remélem, hogy hamarosan újra találkozunk. Remélem hogy szabadlábon fogok távozni. De az biztos, hogy szabadon.”

Fotó: Kristóf Balázs/444

A főpolgármester ezután bement az Nemzeti Nyomozó Iroda épületébe. A szimpátiatüntetésen pedig az azt meghirdető Jámbor András kezdett beszélni (megvárják azt is, amíg Karácsony kijön majd).

Fotó: Kristóf Balázs/444

Jámbor többek közt arról beszélt, hogy a mai napon nem csak azért demonstrálnak, hogy megvédjék Karácsonyt, hanem azért is, hogy megvédjenek „mindenkit, akire a hatalom rá akar lépni, mert más véleménye van.”

Jámbor szerint a hatalomnak azért van szüksége megfélemlítő eszközökre, mert egyre többen merik kinyitni a szájukat, akik felszabadulva érzik magukat, és bevállalják, hogy megharcoljanak (akár a retorziók ellenére) az igazukért. Az országgyűlési képviselő szerint nem szabad megijedni ettől, ki kell állni.

Fotó: Kristóf Balázs/444

„Nyugodtan mondjátok el, hogy mocskos Fidesz” - mondta Jámbor a színpadról.

Mocskos Fidesz - mondták a tüntetők a színpad elől.

Szabó Bálint egy rendőr szemszögéből. Fotó: Kristóf Balázs/444

Radványi Viki, a Budapest Pride elnöke is színpadra lépett, és hosszasan sorolta, milyen módokon próbálja a kormány láthatatlanná tenni az LMBTQ-közösséget, akár törvényi erővel, politikai célokból. Miközben - ahogy azt hangsúlyozta - Európa hatodik legnagyobb Pride-ját sikerült idén megszervezni, 300-350 ezer felvonulóval.

„Nem állhatunk meg, amíg el nem törlik ezt a törvényt” - fogalmazott. „El kell törölni” - skandálta vele a tömeg. Radványi szerint a mai meghallgatástól egyetlen dolgot várnak: hogy megszüntetik az eljárást és nem emelnek vádat Budapest főpolgármestere ellen. Külön megköszönte, hogy a péntek délelőtti időpont, és a messzi helyszín ellenére is sokan érezték fontosnak, hogy kiálljanak a főpolgármester mellett.

Ezután várakozni kezdtek a főpolgármesterre.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Az esemény előtt egyébként a rendőrség csak azt engedélyezte, hogy a járdán álljanak az emberek, ám később mégis úgy döntöttek, hogy a Budakeszi út felét lezárják, mert olyan sokan voltak.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A résztvevők közt tudósítónk észlelte többek közt Dobrev Klárát és Grézcy Zsoltot (DK), Gurmai Zitát és Kunhalmi Ágnest (MSZP), Kerpel-Fronius Gábort (Momentum), és más politikusokat is. Nem sokkal a kezdés előtt a rendőrök már el is vitték a balhézó Bede Zsoltot.

Bede Zsolt eszmét cserél Szabó Bálinttal. Fotó: Kristóf Balázs/444

Karácsony Gergelyt a júniusi Budapest Pride megszervezése miatt hallgatják ki. A főpolgármester önkormányzati rendezvényként szervezte meg minden idők legnagyobb hazai Pride-ját, amit a rendőrség előzetesen betiltott (bár be se jelentették, hiszen a főváros álláspontja szerint egy önkormányzati rendezvény nem tartozik a gyülekezési törvény hatálya alá). Tuzson Bence igazságügyi miniszter pedig börtönnel fenyegette meg a rendezőket.

A felvonulás után a rendőrség bejelentette, hogy a résztvevők ellen nem indítanak eljárást, a szervezőkkel kapcsolatban viszont nyomoznak. A szervezők közül eddig csak Karácsonyt keresték meg, vele telefonon egyeztettek a rendőrök a kihallgatás időpontjáról. A Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítványt információink szerint eddig semmilyen formában sem keresték a hatóságok.

Az esemény előtt támogató üzenetet küldött Iványi Gábor, a magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze is. Mint írta:

„Egyértelműen és teljes szívből Karácsony Gergely főpolgármester mellett állok most (is), amikor az ügyészség - nyilván az alkotmánysértő, alattomos, megbélyegző rabosítás szándékával - maga elé idézte őt. A „hivatalos indok” közismerten a büszkeség és szolidaritás napjának - a főváros elvitathatatlan jogából fakadó - szabad megrendezése. Akik ezt a gyalázatos politikai komédiát most elrendelték, valaha pontosan tudták, hogy az önkény elfogadhatatlan, s azzal szemben a leghatározottabban fel kell lépnie minden tisztességes polgárnak akkor is, ha a kontrollt vesztett hatalom erőszakos tetteihez úgynevezett törvényeket fabrikál. Vajon ezek a hajdani demokraták képesek-e még szégyellni magukat?

Olyan korban, városban, országban élünk, ahol előbb válik gyanúsítottá, aki az emberi jogokat, a demokráciát védi, mint aki a közvagyont dézsmálja. A hatalom mégsem tud minket megfélemlíteni. Nem tudja megállítani, hogy Karácsony Gergely főpolgármesterrel és más tisztességes demokratákkal az élen együtt segítsük szegény hazánkat visszatérni az alapvető jogok közös európai normáihoz, a valódi, igazságos békességhez, a rég várt, megérdemelt közéleti tisztasághoz és méltósághoz!”