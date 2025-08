Heves esőzés bénította meg az Egyesült Államok keleti partvidékét

Heves esőzés és villámáradás bénította meg az Egyesült Államok keleti partvidékét, szükségállapotot hirdettek többek közt New Yorkban, és New Yersey-ben is, az elrendelt árvízvédelmi riadó közel 50 millió embert érint. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső miatt egy időre mindhárom New York-i repülőtér forgalmát fel kellett függeszteni.

A New York-i metrót megint elárasztotta a csatornarendszerből visszaömlő víz:

Flooding in New York City created a waterfall in the underground tunnels of the subway system even as the state governor declared a state of emergency for areas facing the threat of extreme flash floods https://t.co/aMdBp1p6AW pic.twitter.com/trwCoyD1cf