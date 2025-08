Másodfokon is egy év börtönt kapott Milorad Dodik, Orbán Viktor szövetségese

Másodfokon is egy év letöltendő börtönt kapott Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke, akit a bíróság hat évre eltiltott a hivatali tevékenységtől - írja az MTI. Dodik ellen 2023-ban emeltek vádat amiatt, mert nem hajlandó figyelembe venni a nemzetközi közösség főképviselője, Christian Schmidt a döntéseit, ami a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősül, illetve aláírta a nemzetközi főképviselő intézményének és hatásköreinek elutasításáról szóló törvényt is.

Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke Fotó: MIOMIR JAKOVLJEVIC/Anadolu via AFP

Dodik közölte, nem fogadja el az ítéletet, az Alkotmánybíróságtól kér jogorvoslatot azzal, hogy a döntésükig ezt az ítéletet függesszék fel. Emellett Oroszországtól és az Egyesült Államoktól is segítséget kért, bár ezt nem részletezték.

Orbán régóta a szeparatista szerb politikus oldalán áll, olyannyira, hogy a VSquare információi szerint a Terrorelhárítási Központ feladata lett volna tavaly, hogy megakadályozza Dodik letartóztatását és kimenekítse az elnököt. Az akciót közös gyakorlatozásnak és kiképzésnek álcázták, csakhogy az akció végül meghiúsult. Egyrészt azért, mert akkor nem volt jogerős az ítélet (most is lehet egy alkotmánybírósági kör), másrészt a tervről tudomást szerzett Amerika, és amellett, hogy értesítette a horvátokat, üzent a TEK-nek is, hogy ha végrehajtják a szöktetést, kizárják a szervezetet az összes nemzetközi együttműködésből.

Orbán Viktor egy sajtótájékoztatón visszautasította, hogy lett volna ilyen terv.

Buda Péter nemzetbiztonsági elemző és volt nemzetbiztonsági főtiszt korábban a 444-nek arról beszélt, mindez azt mutatja, hogy a kormány elmérte magát, de az eset nagyon vészjósló, mert a kormány itt a tűzzel játszik, mégpedig teljesen amatőr módon. Több külpolitikai lépés is komor jövőt fest elénk, „arra utalnak, hogy tevőleges szerepet játszunk egy olyan geopolitikai átrendeződésben, amely orosz háttérrel zajlik azon szövetségesi rendszer ellenében, amelynek de iure mi is tagjai vagyunk. Ez nem merészség, ez oktalanság. És persze árulás is” - mondta Buda Péter, aki szerint ez háborúpártiság.