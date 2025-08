Trump egy tollvonással 35 százalékra emelte Kanada vámtarifáját

Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban jelentette be az USA új kereskedelempolitikáját: az Egyesült Államok új vámokat vezet be 92 országra vonatkozóan.

Mark Carney kanadai miniszterelnök Donald Trumppal a június közepi G7-csúcson Kanadában. Fotó: GEOFF ROBINS/AFP

Az elnök által szignózott rendeletben Kanada vámtarifája például 25-ről 35 százalékra nőtt, a rendelkezés ráadásul pénteken már életbe is lép.

A BBC azt írja, hogy az USA-Mexikó-Kanada megállapodás alá tartozó áruk mentesülnek a magasabb tarifa alól, ami enyhíti a rendelkezés súlyát.

A többi országra kivetett vámok csak augusztus 7-én lépnek hatályba.

A legnagyobb sokk Brazíliát érte: a latin-amerikai ország korábban gondolhatta, hogy megússza egy viszonylag enyhe, 10 százalékos amerikai vámmal, Trump azonban most 50 százalékra emelte a vámtarifát - ahogy azt meg is ígérte. Ahogy a BBC megjegyzi: az amerikai elnök ebben az esetben nem kereskedelmi, inkább politikai döntést hozott. Korábban ugyanis hamisan állította, hogy az Egyesült Államoknak kereskedelmi deficitje van Brazíliával szemben (valójában épp több millió dolláros többlete volt), Trump pedig egyfajta megtorlásként vetett ki 50 százalékos vámokat, reagálva szövetségese, Jair Bolsonaro volt brazil elnök perére (reagált máshogy is, például így és így), akit puccskísérlettel vádoltak meg a választások elvesztése után.

A brazil elnök, Lula da Silva Trump korábbi fenyegetőzésére még úgy reagált: