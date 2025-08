Trump „gyönyörű” kétszáz millió dolláros báltermet építtet a Fehér Házban

Donald Trump kétszáz millió dolláros báltermet építtet a Fehér Házban, ami a tervek alapján már az elnök mandátumának lejárta előtt, 2029 elejére elkészül - írja a Guardian. Karoline Leavitt sajtótitkár szerint a nyolcezer-háromszáz négyzetméteres bálteremben hatszázötven ülőhely lesz, miközben az amerikai elnök „rengeteg fejlesztést” is ígért.

Ez lesz az első változtatás a Fehér Házban, mióta a republikánus elnök idén januárban visszatért a hivatalba – és az első valódi szerkezeti átalakítás az elnöki rezidencián azóta, hogy 1948-ban hozzáépítették a Truman-erkélyt.

Jelenleg a Fehér Ház nem alkalmas nagyszabású események megrendezésére, mivel a legnagyobb helyiség, az East Room, mindössze 200 fő befogadására képes. Ezért, ahogy azt Trump egy telefonos interjúban is elmondta, a Fehér Ház mostani rendezvényein a vendégeket a déli pázsiton felállított sátrakhoz kell vinni. „Amikor esik vagy havazik, az egy katasztrófa” – mondta Trump, hozzátéve, hogy a sátrakat jelenleg „egy futballpályányi távolságra a Fehér Háztól” állítják fel. Trump szerint ezért is volt már régóta szükséges egy új bálterem.

PRESIDENT TRUMP: "They've wanted a ballroom at the White House for more than 150 years.



There has never been a president who was good at ballrooms.



I'm good at building things...It'll be beautiful!" pic.twitter.com/ZOz9AiyZlC