Vitályos Eszter úgy alakít a bántalmazott nőknek Digitális Polgári Kört, hogy szerinte őket nem férfiak bántották, hanem az élet

A csütörtöki kormányinfó legálszentebb pillanata volt, amikor az RTL arról kérdezte Vitályos Eszter kormányszóvivőt, hogy hogy is van az, hogy ő a Nők a bántalmazás ellen néven indított Digitális Polgári Kört, miközben a miniszterelnök által alapított egyes számú Digitális Polgári Körben benne van a nők bántalmazásáról rappelő Dopeman.

Vitályos Eszter először azzal próbálta lerázni magáról a kérdést, hogy nem ismeri ezt a számot, és „Dopeman úr” munkásságát se. Ezután pedig egy ennél is nagyobb öngól következett:

„Egy biztos, mi ide bántalmazott hölgyeket várunk ebbe a Digitális Polgári Körbe, olyan hölgyeket, akiket olyan élethelyzetbe kényszerített [kezeit kicsit széttárja] az élet, amelyeket nagyon nehezen éltek meg, és azt szeretnénk, hogy ezekről nyíltan, őszintén tudjunk beszélni. Erről szól ez a Digitális Polgári Kör, nem férfiakat várunk ide elsősorban”.

Akkor most vegyük végig, mi is a baj ezzel. Vitályos nyilvánvalóan azért fogalmazott ilyen szerencsétlenül, mert nem akarta kimondani azt a tényt, hogy itt olyan NŐKRŐL van szó, akiket FÉRFIAK bántalmaznak. Ezzel a mismásolással, hogy maga az élet kényszeríti nehéz helyzetekbe a nőket, nemcsak teljesen elkeni a felelősséget, hanem még legitimálja is ezeket a „nehéz élethelyzeteket”, hiszen nincs mit tenni, ilyen az élet.

Azzal pedig, hogy még elfojtott mosollyal az arcán hozzáteszi, hogy ide elsősorban nem a férfiakat várják, még inkább komolytalanná teszi az egyébként iszonyú súlyos problémát. A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (NANE) holnapján olvasható statisztika szerint a 18-74 év közötti magyar nők 54,6 százaléka ellen követett el valaha akár korábbi, akár jelenlegi partnere fizikai erőszakot, ezzel való fenyegetést, szexuális erőszakot és/vagy lelki erőszakot. Legkevesebb minden második magyar nő közvetlen áldozatként érintettje (volt) tehát párkapcsolati erőszaknak. Ez az adat az EU tagállamai közül Magyarországon a legmagasabb.

Minderről a kormányszóvivő úgy beszél, mintha egy hüvelygomba-krémet reklámozna, ahol a férfiakat előbb el kell zavarni a környékről, hogy a nők nyugodtan tudjanak ezekről az „élethelyzetekről” beszélni, amiket ugye nem a férfiak, hanem sajnos maga az ÉLET okozott.

Azt, hogy itt olyan bántalmazásokról van szó, amelyekben férfiak az elkövetők, nemcsak a kormányinfón hallgatta el a kormányszóvivő, hanem a Digitális Polgári Kört bejelentő videójában is. Van benn szó nőkről:

akit bántottak,

aki félt,

aki hallgatott,

aki nem merte elmondani,

aki elmondta, de nem hitték el,

aki túlélte,

és aki még benne van”.

De nincs benne szó NŐKRŐL, akiket FÉRFIAK bántottak. A bántás csak úgy megtörtént velük, mert ugye az élet ezt dobta nekik.

Könnyen lehet ebből áldozathibáztatás

Dés Fanni, a NANE egyesület munkatársa a 444-nek elmondta, hogy valójában az, hogy a kormány egy képviselője most először nőkről és nem párkapcsolati erőszakról beszélt (ami nem nevezi meg, hogy a párkapcsolati erőszak áldozatai 98 százalékban nők), már önmagában egy progresszió. Eddig ugyanis kínosan ügyeltek arra a kormányzati kommunikációban, hogy ne nyíltan nőket ért bántalmazásról (nők elleni erőszakról) beszéljenek, hanem mindenkit lefedő párkapcsolati és családon belüli bántalmazásról, ezzel elkenve azt a tényt, hogy mennyivel több nőt ér bántalmazás, mint férfit. (Az Országos Rendőr‑főkapitányság Egységes Nyomozati és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikájának adatai alapján 2020-ban a családon belüli erőszak sértettjeinek 28 százaléka volt férfi, míg 72 százaléka nő. )

A Nők Bántalmazása elleni Digitális Polgári Kör megalakulása Dés szerint azért szürreális, mert a kormánynak lennének rendszerszintű eszközei arra, hogy fellépjen a nők bántalmazásával szemben. Olyan digitális (értsd: Facebook) csoportok pedig már nagyon régóta léteznek, ahol az áldozatok megoszthatják egymással történeteiket.

Ráadásul Dés Fanni szerint az ilyen típusú csoportok akkor tudnak segíteni az áldozatoknak, ha azok „feminista” hozzáállásúak, és a nők érdekeit képviselik. A kormány ehhez képest nyíltan konzervatív személetet hangoztat, nagyon meghatározott női-férfi szerepekkel és a házasság intézményének szentségével. Egy ilyen szemlélettel viszont nagyon könnyen bele lehet csúszni az áldozathibáztatásba, az olyan nemi szerepek normalizálásába, amelyek megerősítik a férfiak hatalmát a nők felett.

A civil szervezetek kormányzati támogatás nélkül is régóta foglalkoznak a párkapcsolati erőszak témájával: segélyvonalakat és támogató csoportokat hoztak létre, ahol az áldozatok megoszthatják traumáikat, és valódi segítséget kaphatnak. Egyes túlélők hallatják a hangjukat is, miközben ezek a szervezetek gyakorlati támogatást nyújtanak, akár telefonos tanácsadással, akár trauma-feldolgozó csoportokon keresztül.

Dés Fanni szerint ha a kormányzat tényleg fontosnak tartja a nők bántalmazásának ügyét, akkor ezerféle eszköze lehetne arra, hogy valóban segítsen, például:

hozhatnának olyan jogszabályokat, amelyek sokkal hatékonyabban védik a nőket, például a távoltartás idejének meghosszabbításával vagy azzal, hogy a bántalmazó férfinak kell elhagynia a közös lakást abban az esetben, ha feljelentést tettek ellene,

létrehozhatnának több intézményt, például további védettházakat, krízis ambulanciákat

megreformálhatnák a rendőrségi és bírósági eljárásrendet, amelyek gyakran elbagatellizálják a segítséget kérő nők problémáját (lásd: meggyilkolt japán nő),

alacsony küszöbű szolgáltatásokat is létrehozhatnának,

lakhatási programot indíthatnának.

Ha bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata, Önnek joga van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06 80 205 520-as telefonszámon. NANE Segélyvonal bántalmazott nőknek: 06 80 505 101; a PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: 06 80 808 081.