Zelenszkij közvetlenül tárgyalna Putyinnal a háború végéről

Oroszország céljai változatlanok Ukrajnában, az orosz csapatok pedig a teljes frontvonalon nyomulnak előre – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki a belarusz elnök, Aljakszandr Lukasenka oldalán nyilatkozott a sajtónak.

Putyin arról is beszélt, már tömegesen gyártják az újfajta, közepes hatótávolságú rakétájukat, a Oresnyiket, amit állítása szerint lehetetlen elfogni. Putyin szerint az első szállítmányok már meg is érkeztek a hadsereghez. A rakétát tavaly novemberben vetették be először, mire Ukrajna közölte, újfajta légvédelmet fejleszt.

Mindezek után Putyin arról beszélt, reméli, hogy az orosz-ukrán béketárgyalások folytatódnak, de óva intett a túlzott elvárásoktól. Azt mondta, a háború kérdését „az európai biztonság egészének kontextusában” kell kezelni, ami korábban a NATO visszahúzódását jelentette nála.

Azt mondta, ha valaki csalódott a béketárgyalások eddigi eredményeiben, az a túlzott elvárások következménye. (A tudósításokban nem szerepel Trump neve, de Trump például csalódott Putyinban, a legújabb ultimátuma szerint két héten belül le kell állítani a harcokat).

Putyin arról beszélt, a további tárgyalásokat „kamerák nélkül és nyugodt légkörben” kell lefolytatni.

Az orosz elnökre reagálva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közvetlen tárgyalásokat szorgalmazott Putyinnal. Arról beszélt, hallják az Oroszországból érkező nyilatkozatokat, és ha ezek valódi hajlandóságot jeleznek a háború méltóságteljes befejezésére illetve a tartós béke megteremtésére, és nem csak időhúzásról van szó, akkor ők bármikor készek a vezetői szintű tárgyalásokra.

Volodimir Zelenszkij Fotó: Sven Hoppe/AFP

Zelenszkij azzal érvelt, mindenki tudja, ki hozza a döntéseket Oroszországban és kinek kell véget vetnie ennek a háborúnak. „Ukrajna azt javasolja, hogy a nyilatkozatcserék és technikai szintű találkozók helyett a vezetők tárgyaljanak egymással.”

Zelenszkij arról beszélt, ezt Amerika javasolta, Ukrajna támogatta, már csak az oroszokra van szükség. Az ukrán elnök egyben megköszönte Trump erőfeszítéseit a háború befejezésével kapcsolatban.

(Guardian)