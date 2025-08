Azahriah békét kötne a fideszesekkel, de a tojásos plakátokat aljadékoknak tartja

„Hivatalosan is békét szeretnék kötni a fideszesekkel. Te ezt gondolod, más meg amazt. Ez ne adjon okot egymás szapulására. Hol tudom ezt a békepaktumot benyújtani? Valami kormányinfón valaki kérdezze már meg, hogy van-e ilyen opció! (Azér' ezek az egy tojásos plakatok elég aljadékok, de ti tudjatok)” - írta Azahriah az Instán.

A zenész július elején arról írt, hogy szerinte már csak „az igazán szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglények” maradtak Fidesz-szavazók, amivel aztán magára zúdította a kormánypárt haragját, még Orbán Viktor is beszélt róla. A véglényezés miatt Azahriah elnézést is kért: „Bánom, hogy olyan embereket minősítettem, akik nem szándékosan az ország leépítéséhez akartak asszisztálni, szimplán hittek egy évtizednyi hazugságban”