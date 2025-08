„Ez bizony egy luxuskastély” – Hatvanpusztán tüntet Hadházy Ákos

Cikkünk frissül.

Az Orbán család hatvanpusztai birtoka elé szervezett szombatra tüntetést Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő a gyülekezési törvény módosítása, és az átláthatóságinak nevezett nagytakarítási törvényjavaslat ellen tiltakozik. Eddig ezekért Budapesten demonstrált, heteken keresztül. A helyszínen több százan vannak, megy a mocskos Fidesz és az Orbán, takarodj. A birtokra létráról és egy emelődarus autóról is be lehetett nézni, a daruskocsit azonban a rendőrök távozásra szólították fel közlekedésbiztonsági, majd munkavédelmi okokkal magyarázkodva.

Fotó: Windisch Judit

A legfrissebb események

Négy óra körül már el kellett volna kezdődnie Hadházy Ákos beszédének. Ő azonban onnan, ahol beszédet készült mondani, a helyszínen lévő munkatársunk szerint elindult vissza a hatvanpusztai birtok közelében felállított létrákhoz. „Úgysem a beszéd a lényeg, hanem ami a létrákról látható” – indokolta.

Végül fél ötkor beszélt először a képviselő, de akkor még csak a nap programját ismertette, többek között azt, hogy szeretnék a területet körbejárni, és hogy az már nem politikai gyűlés lesz, mert azt nem lehet magánterületen tartani, „túrázni viszont bárhol lehet”, például megnézni a zebrákat, bölényeket és antilopokat; „Anti-lop”, szótagolta hangsúlyosan. A létrákat elmagyarázta: a hatvanpusztai birtok környékén az elmúlt hetekben valakik magas mobilkerítéseket húztak fel.

Fotó: Bankó Gábor

Hadházy azzal kezdte a beszédét: ez egy folytatása a technofasizmus elleni keddi és egyéb tüntetéseknek, de van még egy aktualitása: az, amit Orbán mert mondani, miszerint ez nem egy luxuskastély, hanem félkész mezőgazdasági épület. Szerinte most mindenkinek lehetősége van meggyőződni a saját szemével arról, hogy tényleg mezőgazdasági épület áll-e a birtokon, vagy inkább kastély.

Azt tanácsolta a jelenlévőknek, hogy a beszéde közben is használják a mobilkilátónak nevezett létrát, és nézzenek be a birtokra. Korábban nem kellett volna ilyen eszköz, de mostanra felhúztak erős, magas kerítéseket, hogy eltakarják, ami benn van. A beszédében többek között a cinikusan átláthatóságinak nevezett nagytakarítási törvény visszavonását követeli, valamint azt, hogy a kormány álljon el a technofasizmust szolgáló további intézkedésektől.

Arról is beszél, hogy abban az interjúban, amiben Orbán ezt a birtokot félkész mezőgazdasági létesítménynek hazudta, a miniszterelnöknek más hazugságai is voltak, így például az, hogy szerinte Hadházy hazudik, amikor a választás elcsalását emlegeti.

A tömeg azt skandálja a beszéde közben többször is: „nem hagyjuk abba”.

Fotó: Bankó Gábor

Hadházy bevezetőjét két rövid beszéd követte. Bíró Dénes dramaturg, slammer arról beszélt, hogy Orbán a leghazugabb magyar, Hatvanpuszta pedig szimbólum, jelkép. Jelkép az is, hogy kiszúrják annak a kerekét, aki idejön, hogy fekete fóliával takarják el a birtokot, hogy „ne lássuk azt, amit látnunk kellene”, majd a fővárost sújtó sarcokról beszélt.

Az események fél ötig

A helyszínre tartó munkatársunk szerint Hatvanpusztától kb. 2 kilométerre áll a kocsisor Etyek felől, rendőrségi kisbuszt és út mentén álló rendőröket is látott. Egy ponttól munkatársunkat sem engedték tovább autóval, így gyalog tart a helyszínre. Útközben több helyről hallotta fel-felcsendülni a „mocskos Fidesz” rigmust.

Fotó: Windisch Judit

Fotó: Windisch Judit

A Kontroll helyszíni élő közvetítésén négy óra előtt tíz perccel az látható, hogy egy fideszes szimpatizáns vitatkozik a helyszínen megjelenő tüntetőkkel, többek között azt kifogásolva, hogy miért támadják a miniszterelnök családját, „te hogy viselnéd, ha a te apád házához is odamennének tüntetni?”, kérdezte az egyiküket.

A helyszínre érkező munkatársunk azt jelentette, hogy nagyon sokan vannak molinókkal, táblákkal, de azt közölték a résztvevőkkel, hogy nem lehet molinókat akasztani a kerítésre. Itt a mocskosfideszezés többször is az „utcára nyílik a kocsmaajtó, kihallatszik belőle a” felütéssel kezdődik, és többször is felváltja az „Orbán, takarodj!”, de volt „kismalac, kismalac, engedj be” skandálás is.

A telek közelébe emelőkocsi érkezett, illetve a kerítés közelében létrákat állítottak fel („hoztunk 0 forint EU-s támogatásból mobil kilátókat”). Hadházy és a tüntetés résztvevői onnan nézhetnek be a birtok területére. „Ez bizony egy luxuskastély” – írta a létrán, illetve az emelődarus kocsiban készített fotókhoz Hadházy.

Negyed öt körül a rendőrség felszólította Hadházyt, hogy az emelőkocsi hagyja el a helyszínt. Az utasítás indoklását nem hallottuk, de a helyszínen lévők rendőrállamozni kezdtek. Az autó elindult, közben Hadházy a helyszín biztosításáért felelős rendőri vezetőt kérdezte, miért kell elmennie a daruskocsinak, amire az volt a válasz, hogy közlekedésbiztonsági okokból. Közlekedés természetesen nincs a területen.

Az élő közvetítés ezen a ponton megszakadt, munkatársunk tudósítása szerint Hadházy azt mondta, hogy a rendőrök dolga a helyszín biztosítása – szerintük viszont veszélyt jelent a tüntetők között egy ilyen jármű. A rendőrök nem sokkal később már munkavédelmi szabályokra hivatkoztak, Hadházy visszakérdezett, hogy pontosan milyen munkavédelmi szabályok sérülnek.

Amikor kedden a képviselő terepszemlét tartott, kiszúrták a kocsija három kerekét. Mindezért Orbán „smasszereit” tette felelőssé, a miniszterelnököt pedig káromkodva küldte el a videójában: „A miniszterelnök úrnak azt üzenem, hogy menjen a picsába, meg azt is üzenem, hogy küldhet rám smasszereket, kiszúrhatja a negyedik kereket is, kiszúrhatja a szememet is, hasba is szúrhat, bárhova szúrhat, de egyrészt úgysem fogok félni tőle, ő meg úgyis meg fog bukni. Akármit csinál, akárhány smasszert... úgyis meg fog bukni.”

A szombati tüntetésen önkéntesek figyelnek majd arra, hogy ilyen ne fordulhasson elő. A tüntetésre a másik oldal is készült: Hadházy szombat reggel arról posztolt, a hatvanpusztai birtok főbejáratát az eddigi szakadt vászonból álló paraván helyett tömör vaskerítéssel zárták le.

A hatvanpusztai birtok Orbán Viktor édesapjának tulajdonában van, a miniszterelnök pedig tagadja, hogy neki bármi köze lenne az egészhez (legutóbb is ezt tette, csak épp Mészáros Lőrincet felejtette ki a történetből), noha a VSquare információi szerint nem csak a szabadidejét tölti ott, hanem munkamegbeszéléseket is tart.

Hiába látszik a képeken, hogy egy luxusberuházásról van szó, Orbán még hétfőn, a Harcosok órájában is azt magyarázta, Hatvanpusztán „édesapámnak van egy gazdasága”, ami nem más, mint „mezőgazdasági központ”, az építkezéssel pedig még nem végeztek.

A majorság Fotó: Hadházy Ákos

A birtok közelében zebrák, bölények és antilopok is vannak. Orbán most biztosan nincs itt, ugyanis Esztergomban, az MCC Feszten tart majd előadást.