Harminc napra előzetesbe kerültek az újvidéki vasútállomásos tragédia gyanúsítottjai, van köztük egy miniszter is

A Belgrádi Felsőbíróság harmincnapos előzetes letartóztatást rendelt el az újvidéki vasútállomás felújításának mind a tizenhárom gyanúsítottjával szemben, írja a Szabad Magyar Szó.

Mint arról pénteken mi is beszámoltunk, nagyszabású letartóztatási akció zajlik Szerbiában a tavaly novemberi újvidéki tragédia kapcsán. Az őrizetbe vett személyek között van Tomislav Momirović miniszter is, aki a vasútállomás felújításának idejében az építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszteri tisztséget töltötte be. Anita Dimoski, Momirović miniszterhelyettese is a letartóztatottak között van.

Az ügyészség korábban közölte, hogy az említett vasútvonal modernizációjára és rekonstrukciójára vonatkozó pénzmozgások vizsgálata során több személy is érintett, akiket azzal gyanúsítanak, hogy több mint 115 millió dolláros kárt okoztak az állami költségvetésnek.

Az ügyészség közlése szerint a kereskedelmi szerződésekhez és megállapodásokhoz fűzött mellékletek megkötésével a gyanúsítottak lehetővé tették, hogy a kivitelező CRIC – CCCC eddig összesen 1,21 milliárd dollár értékű munkálatot számlázzon ki a finanszírozónak és a beruházónak.

Az ügyészség szerint a gyanúsítottak azt is lehetővé tették, hogy a kivitelező további munkálatokat végezzen el, amelyekre utólagos fizetési kötelezettséget vállaltak, 64 millió dollár értékben. Ezáltal a kivitelező számára – a jelenleg megállapított adatok alapján – legalább 18 millió dollár vagyoni hasznot biztosítottak, míg Szerbia költségvetésének 115,5 millió dollár kárt okoztak. Ez az összeg a szerb költségvetés által vállalt pénzügyi kötelezettségek és a kereskedelmi szerződés szerinti ár közötti különbséget jelenti.

A gyanúsítottak tagadják bűnösségüket.

Fotó: Kristóf Balázs/444

November elsején szakadt le az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, a balesetben tizenhatan haltak meg. Az 1964-ben átadott épületet 2021 és 2022 során több hullámban felújították, a munka 2024-ben is folyt, júliusban jelentették be, hogy az épület használható. Az Újvidéki Főügyészség december végén emelt vádat 13 ember, köztük Goran Vesic lemondott építésügyi miniszter és Jelena Tanaskovic, a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra volt igazgatója ellen az újvidéki vasútállomás leomlása miatt, miközben az elégedetlenség egyre nő Szerbiában: a tragédia után korrupcióellenes tüntetések kezdődtek, amelyek a mai napig tartanak, óriási tömegeket mozgatva országszerte.