Kocsányon lógó szemekkel nézed a kicsomagolós videókat? Ne aggódj, én is!

Mi a közös a gyöngykagylókban, a Labubukban és a nagymamák kiselejtezett ékszereiben?

Sajnálatos módon az, hogy teljesen és végletesen rácsavarodtam az olyan videókra, ahol gyöngykagylókat, Labubukat, a nagyi ékszereit, és még vagy ezer felesleges kacatot bontogatnak az emberek.

Nem viccelek, a telefonomon van egy pokoli program, ami heti rendszerességgel megmondja, hogy mely alkalmazásokat mennyi ideig használtam. Volt egy nap - nevezzük nyugodtan fordulópontnak - amikor 4 óra 23 percet töltöttem a TikTokon. Igen, a napom több mint egyhatodában videókat néztem.

De nem akármilyen videókat ám!

Mentegethetném magam azzal, hogy az algoritmus akkor talált meg ezekkel a videókkal, amikor anyagot gyűjtöttem a Labubu-őrületet feldolgozó Tyúkól-adásunkhoz (ha valakit érdekel, itt meghallgathatja), de valójában már a Labubukba is csak azért futottam bele, mert valamilyen, számomra is érthetetlen okból függőségi viszonyban vagyok azokkal a tartalmakkal, amikben emberek hosszasan bontogatnak valamiket.

És itt a valamik alatt tényleg bármiket lehet érteni:

kagylókat, amikből különböző színű gyöngyöket bontogatnak ki, hatalmas öröm, ha kettő van egyben, és persze szomorúság, ha nincs pont rózsaszín, pedig a megrendelő csakis azt akart volna;

befőttesüvegeket, amikbe indokolatlan mennyiségű bizsu van beletömködve, amiket egyenként szedeget ki a büszke tulajdonosuk, és jobbra vagy balra szortírozza őket a mentén, hogy megtartja-e őket, vagy továbbadja a nézőinek (nyilván pénzért),

Pokémon kártyacsomagokat, amikért valaki többezer dollárt költött, hogy aztán kiderüljön, hogy jó esetben is kábé 195 dollár értékben vannak bennük kártyák;

ásványkonfettiket - ez talán a legpokolibb, soha életemben nem érdekeltek az ásványok, de addig nézegettem ezeket a kanalazós videókat, amíg konkrétan elkezdtem én is keresgélni, hogy hogyan lehet ilyenből rendelni, és matekoztam, hogy mennyi pénzt lennék hajlandó rákölteni (végül nem tettem meg);

kis golyókat, amikből esetenként 20-30 darabot is vásárol valaki, hogy aztán lehessen izgulni, hogy a beléjük rejtett papírfecnikre zselés toll, post-it, vagy paprikaspay van-e írva.

És persze vannak a hirtelen felfutó kicsomagolós (unboxing) videók: így tarolt az utóbbi hetekben a Labubu- meg a Sonny Angel őrület, aminek azóta egy rakás leágazása van. Ezek általában gyorsan jönnek, gyorsan mennek.

Amúgy a golyós cucc (scoop - így kell rákeresni, ha valaki szeretne elmélyedni a témában) tényleg nagyon ki van ám találva: egy csomó tematika mentén vannak videók, van, aki boszorkányos, más Miki egeres cuccokat árul így, van, aki csak női önvédelmi eszközöket (sokkoló, fésűbe rejtett kés, biztonsági övet elvágó eszköz, stb.) csomagol selyempapírba, szépen manikűrözött körmökkel, a dobozra, amibe ezen javakat beletömködi, matricát is ragaszt ingyen, sőt, ha jó hangulatban van, még parfümöt is fúj rá.

És ha ennyi izgalom már nem lenne elég, most éppen az dívik, hogy rendelsz akárhány csomagnyi karkötőt, amik eleve be vannak csomagolva, a videóban a szépen karbantartott kéz kibontogatja őket, és ha szerencséd van, akkor a karkötő mellé be van még rakva egy kis műanyag basz, ami azt jelenti, hogy kapsz még egyet ingyen. És ez így megy a végtelenségig, az egyik ilyen, bő 6 perces ki-becsomagolós videóban egy csaj rendelt vagy 32 ilyen csomagot, de a végére kapott még ingyen 28 másikat, egy másikban meg 10 csomagból lett a végén 31, és a sor a végtelenségig folytatható. Nyilván úgy van az egész kitalálva, hogy azt érezd, nagyon jól fogsz járni a végére. Funfact, hogy amikor ingyen karkötőre kerül a sor, még csönget is az eladó - Pavlov kutyája se csorgathatná erre jobban a nyálát, mint a félmillió néző, akik beszivecskézték a videót.

De mi az istenért van bárkinek szüksége 60 karkötőre?

Egy idő után elkezdtem reflektálni a saját kattanásomra: minek nézem ezeket a videókat? Nem rendelek semmiből, nincs szükségem valami tengerentúli országból jegyzetfüzetre és golyóstollra, soha életemben nem érdekeltek a Pokémon kártyák, és alapvetően kiborít, hogy kitúrják késekkel a kagylókból a gyöngyöket, amiket valaki a nyakába fog akasztani, a kagyló meg megy a kukába.

Viszont feltételezem, hogy nem vagyok ezzel egyedül, ugyanis az általam szakmányban fogyasztott tartalmak tárháza kifogyhatatlan, némelyik pedig milliós nézettséggel fut.

Kereslet tehát van. De mit keresünk ezekben a videókban?