Mélyül a rotherhami szexuális visszaélési botrány, rendőrök is voltak a bántalmazók között

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Öt nő állítja, hogy gyerekkorukban amikor szexuális visszaéléseket elkövető szervezett csoportok (grooming bandák) zsákmányolták ki őket, az őket megvédeni hivatott rendőrök is szexuális kapcsolatot létesítettek velük.

Az egyik nő szerint 12 éves korától kezdve rendszeresen megerőszakolta egy szolgálatban lévő South Yorkshire-i rendőr a rendőrautójában. A nő elmondása szerint a rendőr azzal fenyegette, hogy visszaadja a bandának, ha nem engedelmeskedik.

A BBC több ilyen helyzetbe került nő írásos beszámolóját, valamint a bűnbandák 25 áldozatának tanúvallomását is látta. A tanúvallomások között többen is azt állították, hogy a rendőrtisztek együttműködtek a bandákkal, vagy egyszerűen csak nem léptek fel a gyerekek szexuális kizsákmányolása ellen. Ezeket a vallomásokat egy gyermekbántalmazásra szakosodott ügyvédi iroda, a Switalskis Solicitors gyűjtötte össze annak érdekében, hogy külön polgári pert indítsanak a South Yorkshire-i Rendőrség ellen, és kártérítést szerezzenek az áldozatoknak.

A grooming bandák által elkövetett bántalmazásokat már korábban egy Alexis Jay nevű professzor tárta fel egy 2014-es jelentésben, miszerint legalább 1 400 gyermeket bántalmaztak férfiak Rotherhamben 1997 és 2013 között.

„A bizonyítékok alapján, amelyeket olvastunk és hallottunk, az áldozatok többsége pakisztáni származásúként azonosította az elkövetőit” – mondta Jay a BBC-nek.

Most egy új büntetőeljárásban azt vizsgálják, hogy a rendőrség milyen szerepet játszott a visszaélésekben.

A grooming banda botrány

Tavaly volt tíz éve, hogy a rotherhami grooming banda botrány megrázta az Egyesült Királyságot és az a szigetország egyik legmegdöbbentőbb gyermekbántalmazási ügyévé vált.

Minden azzal kezdődött, hogy 2010 novemberében öt, a város ázsiai közösségéhez tartozó férfi kiskorú lányok ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt került börtönbe.

Már korábban is felmerült a gyanú, hogy a probléma a városban ennél sokkal szélesebb körű. Végül 2012 szeptemberében egy Andrew Norfolk nevű újságíró a The Times-ban cikket tett közzé, amely egy rendőrségi jelentésen alapult és a probléma mértékét mutatta be. A cikkből kiderült, hogy Rotherhamben „soha nem látott mértékben” bántalmazták a gyermekeket, főként brit pakisztáni férfiakból álló hálózatok.

Az újságíró szerint a bűncselekmények nem jutottak el a vádemelésig, annak ellenére, hogy a rotherhami rendőrség és gyermekvédelmi szervek évtizedek óta tudtak ezekről a bűncselekményekről.

A cikk megjelenése után a Rotherham Tanács, a South Yorkshire-i Rendőrség és más szervek létrehoztak egy gyermekek szexuális kizsákmányolásával foglalkozó csoportot (CSE), hogy kivizsgálják a cikkben felvetett állításokat. Ennek a lefolytatásával bízták meg a már említett Alexis Jay professzort, a vizsgálat eredményeit pedig 2014 augusztusában nyilvánosságra hozták, és Jay-jelentésként emlegették.

A jelentés megállapította, hogy a gyerekeket többen is megerőszakolták, más településekre szállították Észak-Angliában, elrabolták és megverték őket.

Néhányukat benzinnel öntötték le és azzal fenyegették, hogy felgyújtják őket, másokat fegyverrel fenyegettek. „Brutális nemi erőszak” nézésére kényszerítették őket, és figyelmeztették őket, hogy ha bárkinek is beszélnek, ők lesznek a következők.

Rotherham, Eastwood. Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Az esetek több mint harmadában az áldozatok már korábban is ismertek voltak a szociális szolgálatok előtt gyermekvédelmi és elhanyagolási ügyek miatt, több áldozat gyermekotthonban nevelkedett. A botrány kirobbanása óta több áldozat is megszólalt, köztük Fiona Goddard, akit 14 éves korától kezdve zaklatta egy brit-ázsiai banda, nem sokkal azt követően, hogy állami gondozásba került Bradfordban.

Az egész akkor kezdődött, amikor az egyik bántalmazója Fionát és 14 éves barátnőjét elvitte egy benzinkútra, hogy vodkát vegyen nekik. Elmondása szerint a bántalmazás eleinte kényszerítő jellegű volt, de minél jobban tiltakozott annál erőszakosabb lett, mígnem nemi erőszakká vált. Fiona hiába jelezte a körülötte levő felnőtteknek, hogy bántalmazzák, azok nem tettek semmit.

Fiona bántalmazói drogokkal és ajándékokkal halmozták el a lányt, annak érdekében, hogy tartsa a száját. A nő elmondása szerint az egyik bántalmazója gyakorlatilag prostituáltként használta.

Egy másik áldozat, Chantelle arról számolt be, hogy őt Manchesterben hálózta be egy banda, akik 2003 és 2007 között követtek el rajta erőszakot. 2003-ban még csak 11 éves volt, állami gondozásban volt épp, az anyja pedig börtönben. Elmondása szerint egy nap a gyermekotthonhoz érkezett egy csapat férfi, akik drogot adtak nekik és autóba ültették őket. Ezután a banda egyik tagjával, egy 20-as éveiben járó férfivel kezdett viszonyt folytatni, úgy gondolta, hogy ő és a férfi járnak. A férfi azonban később bemutatta más férfiaknak, akik alkoholt és drogot adtak neki, majd szexuális cselekményekre kényszerítették.