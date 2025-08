Minden harcos polgári körös, de nem minden polgári körös harcos

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Jelentkezünk a NER történéseit, legsúlyosabb döntéseit, legviccesebb pillanatait összefoglaló havi sorozatunk, a Fidesszencia júliusi részével, rendben volt ez a hónap is.

A hónap szakértése

A hónap legjelentősebb politikai eseménye természetesen a tusványosi fesztivál volt. (Kis szpojler: az idei fesztiválon az elkényelmesedett kormánypárt politikusai nem tudtak felpörögni, erejükből csak a zenészek, a fiatalok és a tiszások ekézésére futotta.)

Orbán Viktor miniszterelnök itt rendre megszakérti a világ történéseit, a fő üzenet mindig az, hogy a Nyugat összeomlóban, ő pedig puszta kézzel küzd meg a brüsszeli liberális elittel. De ne rohanjunk ennyire előre, a fesztivál első napjaiban is voltak érdekes fideszes megmondások. Németh Zsolt megnyitójában meglehetősen másról beszélt, mint amit a kormánypárt képvisel, miszerint „nem vagyunk ukránellenesek, nem vagyunk oroszpártiak és nem vagyunk szélsőségesek sem”. Továbbá:

Semjén Zsolt szerint egyetlen tiszás jelöltet ismerünk, aki „egy kurva”.

Májusban még rohadt nagy vereségtől tartott Bencsik András, mostanra viszont már úgy látja: összeszedte magát a jobboldal, és nem is kérdés, hogy magabiztos többséggel nyer a Fidesz.

Kósa Lajos szerint az EU úgy viselkedik mint „egy meghibbant pedellus, aki pálcával közlekedik az iskola folyosóján”.

Bánki Erik szerint a gazdasági helyzet nem rontott a Fidesz támogatottságán.

Kocsis Máté: A Hír TV nem propaganda, a 444 igen.

Aztán jött a szombat, és Orbán csúcsra járatta a világháborús rettegést. Beszédének gerincét az adta, hogy Brüsszel hogy sodor mindenkit a világháború felé, az érvelésben erősen előbújt az orosz narratíva is. Emellett bátorította a Tisza miatt talán kicsit elkenődött saját tábort, és nem maradhatott el a burkolt buzizás sem, miszerint a homoszexuális házasság dönti össze a Nyugatot.

A hónap kommunikációs fegyvere

A tusványosi beszédében Orbán laponként kinyomtatott Nemzeti Sportra írt jegyzeteiből meghirdette a Digitális Polgári Köröket, úgy, hogy pár héttel ezelőtt még a Harcosok Klubja volt a menő és a nagy csodafegyver. Már önmagában az szült némi értetlenkedést, hogy a friss-ropogós Harcosok Klubja és a még annál is ropogósabb Digitális Polgári Körök mégis mi a jóistenben fognak egymástól eltérni, nopláne, hogy miért gondolja azt a Fidesz 15 évnyi kormányzás után, hogy digitális honfoglalást kell végrehajtania (mintha nem fosztogatták és dúlták volna fel másfél évtized alatt az országot IRL).

A DPK-k láthatóan Magyar Péter szintén facebookos Tisza-szigeteinek lennének a vetélytársai, amivel lényegében beismerik, hogy megint csak követő üzemmódban vannak Magyarékhoz képest. Orbán ráadásul tulajdonképpen saját, nem sokkal korábbi facebookos kezdeményezésének is konkurenciát csinált. Ha másért nem, azért, mert az egyszeri fideszes szavazó könnyen azt érezheti, hogy ő ideológiailag nem elég képzett, nem tudja követni a vonalat, előbb HK ott, aztán HK itt, most DPK itt.

Az első DPK a „civil világ” igazi nagyágyúiból áll, csak pár név:

Miklósa Erika operaénekes, aki számos fideszes rendezvényen szerepelt már, és kuratórium tagja a MOL és az állam közös alapítványának, az Új Európának,

Nagy Elek üzletember, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke,

Partos Bence, akit szimplán pszichológusként mutatnak be. Partos neve viszont felbukkant azon a feljegyzésen, amit Magyar Péter tett közzé. Ez állítólag egy Rogán-féle megbeszélésen készült, bár ezt a kormány tagadta. A papíron az szerepel, hogy Bartos Bence a digitális közösség építése, szervezése a feladata. A Telex megírta, valójában Partos Bencéről van szó.

Baji Balázs gátfutó,

Lánczi András filozófus, a Corvinus volt rektora, a Századvég Alapítvány volt elnöke,

a nőgyalázást a miniszterelnök államtitkára szerint művészeti önkifejezéssé emelő Dopeman.

Jakab Roland, a HUN-REN - vagyis az MTA-ról leválasztott Magyar Kutatási Hálózat - vezérigazgatója,

Schmidt Mária történész, Orbán egyik főtanácsadója,

és Rákay Philip.

Hogy összesen hány tagjuk van, nem lehet tudni, Orbán időnként bemond egy számot, legutóbb azt, hogy már 50 ezren vannak. Vitályos Eszter a bántalmazott nőknek is alakított egy polgári kört, mondjuk szerinte őket nem férfiak bántották, hanem az élet.

És ha még ez nem lett volna elég, a volt M1-es Németh Balázzsal elindították a hétköznap reggelenként jelentkező Harcosok Órája című beszélgetős műsort. Hogy kinek szól? Rejtély. Túl nagy sikernek nem lehet egyelőre nevezni, a hétfői, Orbánnal készített adást csütörtök délutánig nem indították el negyedmillióan, a többi nézettségét itt lehet böngészni, igazán tanulságos.

Ahogy azt írtuk is: a műsor szórakoztató formátum lenne, ha nem lenne tragikus, hogy a közpénzmilliárdokat elherdáló közmédia mellett még egy ilyen platformon is csak az jut eszébe a kormánynak, hogy az ezerszer elismételt lózungjait agresszív kismalac stílusban is megpróbálja beletolni az emberek arcába. Mert persze lehet nevetgélni azon, hogy a miniszterelnök faarccal belemondja a kamerába, hogy Hatvanpuszta az édesapja gazdasága, vagyis „mezőgazdasági központ”, és vicces nézni, ahogy Takács Péter egészségügyi államtitkár – aki munkavégzés közben drogozással vádolta a 444 újságíróját, majd kiderült, hogy ő kábult be a cikk első 3 sora után – egyfajta hun Rambónak állítja be magát, aki mindig kőkeményen áll bele az igazságért vívott harcba, és ha az ember kíváncsi rá, hogy Kocsis Máté adott reggelen éppen kit gyűlöl jobban, Magyar Pétert vagy a független sajtót, ez a legjobb platform.