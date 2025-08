Politizáló színpadok: miért zavarják a Fideszt a zenészek?

Videó Bencsik András: Ez már eldőlt, a Fidesz biztosan megnyeri a választást

Májusban még rohadt nagy vereségtől tartott a Demokrata főszerkesztője, mostanra viszont már úgy látja: összeszedte magát a jobboldal, és nem is kérdés, hogy magabiztos többséggel nyer a Fidesz. Békemenetre azért így is szükség lesz, akár többre is. Bencsik Andrást Tusványoson kérdeztük.