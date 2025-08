„De a Fidesz is agresszív. Akkor mi is engedjük el a kutyákat”

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Gáspárik Attila nem feszült ember, a velünk szemben keresztbeálló autó sofőrjét is szinte kedvesen anyázza. Marosvásárhelyről tartunk Nagyadorjánba jó minőségű, kacskaringós, szűk utakon, az első erdélyi tiszás táborba. Gáspárik nem tiszás, de itt él, és vállalta, hogy körbevezeti Magyar Pétert a városban, és részt vesz a román–magyar kerekasztal-beszélgetésen a táborban. Több mint egy évtizeden keresztül vezette a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházat, egyetemi tanár. „Az erdélyi ember meghallgatja a másikat” – mondja. Ezért van itt ő is.

Elállnak az utunkból, folytathatja a sztorit, amibe az előbb belekezdett.

„Szóval volt nekem ez az ismerősöm, együtt jártunk a gimnáziumba. Állandóan vitatkoztunk. Nem akartak minket meghívni ugyanabba a buliba, annyit vitatkoztunk. Aztán ő kiment Magyarországra, fideszes politikus lett, egészen magas pozícióban. A kapcsolat megmaradt, és egyszer találkoztunk, nagyon kedves volt. Akkor arra gondoltam, hogy ezek tényleg nagyon erősek lettek, mert már megengedhetik maguknak, hogy békések legyenek.”

A Fideszből hamar kiveszett ez a békés alapállás (ha egyáltalán volt ilyen), de „a régi Fideszről” gyakran nosztalgiázó Magyar Péter valami ilyesmivel próbálkozik. A Tisza Magyarországon „nyugodt erőként” igyekszik viselkedni. Magyar gyakran beszél társadalmi megbékélésről, nemzetegyesítésről, a közvélemény-kutatási adatok adnak ehhez magabiztosságot. De Erdélyben más a helyzet.

Kutatások a Tisza támogatottságáról innen nincsenek, de mióta a határon túliak szavazhatnak, elsöprő többséggel, rendszerint 90 százalék fölötti arányban a kormánypártokat támogatják. Ugyanakkor a jogosultak kevesebb mint 20 százaléka szokott elmenni szavazni.

Akárhogy is, Magyar kétnapos erdélyi látogatásában több a rizikó, mint bárhol az országjárásán. De be kell gyalogolni a Fidesz területére, ez működött eddig. A Tisza két dologra épít Erdélyben is: a Tisza Szigetekre és a személyes találkozásokra. A tábort, ahol Magyarnak szombaton jelenése van, egy erdélyi Tisza Sziget szervezte, magyarországi szigetek támogatásával. Meghívták beszélni, nem lehetett nem eljönni. Úgyhogy eljött egy nappal korábban, hogy meglegyenek a személyes találkozások is.