Debil poénok, perverz kanosság, zéró morál – életrajzi botránykönyv készül András hercegről

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Egy elegáns vacsorán András herceg megszagolta a pástétomot, majd a mellette ülő nő felé fordult. „Ez a pástétom büdös. Ön szerint is?” Aztán amikor a nő meg akarta szagolni, András belenyomta az arcát a tányérba. Viccből.

Legalább ilyen jól szórakozott a herceg azon is, amikor egy parti valamelyik résztvevőjét megkérte, hogy csukja be a szemét és nyújtsa ki a kezét tapshoz, majd suttyomban nyitott mustárostubust tartott a mit sem sejtő áldozat kezei közé, aki a tapssal a saját arcára fröcskölte a mustárt.

Imádja a debil poénokat, például nőktől kérdezgetni, hogy viselnek-e bugyit, kedvence a fingópárna és az undorító kakás-fingós viccek, amiken mindenki kiborul. „Szerinted is mindig büdösebb, ha a fürdőben ereszted el?" – kérdezte egyszer öccse, Edward herceg aktuális barátnőjétől, még 1983-ban.

Andrew Lonnie életrajzíró-történész négy éven át több száz emberrel beszélt, hogy megírja a botrányos életű, a királyi családból is kitagadott András herceg, II. Erzsébet fia, a jelenlegi király, III. Károly testvére életrajzát. Állítása szerint 3000 embert keresett meg, „kevesebb, mint a tizedük” állt vele szóba, azok között viszont voltak gyerekkori barátok, iskolatársak, kollégák, alkalmazottak, diplomaták, jótékonysági dolgozók, üzlettársak és újságírók is, akik egykor nyomoztak a herceg után, de nem írhatták meg a cikkeiket. A könyv augusztus 14-én jelenik meg „Entitled: The Rise and Fall of the House of York” (kb.: Jár nekem: a York-ház felemelkedése és bukása) címmel, András yorki hercegi címére utalva. A könyvből a legnagyobb és leggátlástalanabb brit bulvárlap, a Daily Mail közölt részleteket itt, itt és itt.

Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

A herceg az infantilizmusa mellett a hatalmát is folyamatosan fitogtatta. Szép ütés, mondta neki egy golfozótársa. „Neked »szép ütés, Uram«”, replikázott rögtön András. Máskor hajnali kettőkor, egy bárban az asztalon táncolva is úgy mutatkozott be egy barátnője ismerőseinek, hogy ő York hercege. Egyik pillanatban egy nő fenekébe csípett, a következőben felhívta rá a figyelmét, hogy ő királyi fenség.

Az életrajzi írás szerint azt csinált, amit akart, senki nem merte fegyelmezni vagy büntetni, és ezt ki is használta. Az iskolában ellopta egy társa különleges bélyeggyűjteményét, áthúzta a másik nevét rajta, és odaírta a sajátját. Az éjjel közepén hívott házhoz egy tévészerelőt, hogy megkérdezze, hogyan kell használni a távirányítót. Volt, hogy a Windsor Parkban egy kapu szenzorai nem működtek, a kapu nem nyílt ki neki, ő pedig ahelyett, hogy kis kerülőt tett volna a Range Roverjével, inkább nekihajtott és áttörte.

Egyszer ebédre hívta akkori Boris Johnson londoni polgármestert, és előadta neki a kívánságait, miszerint a közlekedési lámpák legyenek kevesebbet pirosak Londonban, emellett bontsanak le egy használaton kívüli híres épületet, és azon kesergett, hogy a II. Erzsébet Központ nevű állami konferenciaépület túl kicsi. „Én vagyok az utolsó ember, aki királyságellenes lenne, de baszki, még egy ilyen ebéd, és nemsokára az leszek” – kommentálta Johnson az élményt.

Ismerői és volt partnerei szerint az ágyban nem jó, intellektuálisan unalmas, barátai nem nagyon vannak. Egy interjúalany visszaemlékezése szerint amikor egyszer találkoztak, András csak magáról beszélt, meg olyanokról, hogy hogyan lehet megkülönböztetni egy igazi Rolexet egy hamistól: a hamis tiktakkol, a valódi susog. Amikor az egyik exbarátnője még 1984-ben megházasodott, kifakadt, hogy magányos. „Tényleg. De senki nem hiszi el, amikor ezt mondom.”

Pedig nem így indult. Még a suliban a Kanos Bandi (Randy Andy) becenevet aggatták rá a társai, mert szexuálisan tapasztalt, jóképű fiatal volt, üldözték a lányok.

A kanosság maradt, de a nőkkel és a szexszel beteges viszonyt alakított ki. Ismerői szerint több mint ezer nővel feküdt le, modellekkel, pornósokkal, színésznőkkel, sportolókkal, politikusokkal, de bárok csaposaival is. Ha megtetszett neki egy balerina a Királyi Balettban, akkor egy munkatársát odaküldte, hogy meghívja őt egy találkozóra a herceggel. Klubokban hívatott az asztalához nőket, ha külföldön volt, akkor a hoteljébe. Mindenkit megkörnyékezett, mindenkit megvásárolt, akit lehetett. Ez utóbbiban nagy segítségére volt hírhedt barátsága Jeffrey Epsteinnel.