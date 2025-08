Dopeman: Orbán Viktor olyan éles, mint egy Hattori Hanzó

Hosszú interjút adott az Indexnek a nők bántalmazásáról és a drogozásról rappelő Dopeman, vagyis Pityinger László, az Orbán Viktor által alapított első számú Digitális Polgári Kör tagja.

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón azt állította, hogy Dopemant nem meghívták a digitális polgári körbe, hanem csatlakozott az első ilyen körhöz. Aztán a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, Nagy János karolta fel a zenészt. Az Indexnek viszont Dopeman arra a kérdésre, hogyan kerül be valaki a DPK-ba, azt mondta: „Úgy kerül oda, hogy meghívják. Felhívtak az államtitkárságtól, és megkérdezték, hogy elmennék-e egy olyan találkozóra, amin a miniszterelnök is jelen van. Módfelett érdekel Orbán Viktor karaktere, egyébként is izgat mint ember. Már jó ideje figyelem, mit és hogyan csinál, látom benne a víziót, a stratégiát és a nemzetjobbító szándékot.” Szerinte Magyar Péter gyűlöletet kelt, ezzel szemben a DPK a csendes többségnek akar platformot adni, akik emberi hangon próbálnak beszélni egymással. „Kérdeztem, hogy ide csak kormánypárti gondolkodók vagy szavazók csatlakozhatnak, és egyértelmű nem volt a válasz. Jöhet bárki, legyen beszélgetés, tegyünk fel kérdéseket, kritizáljunk, szülessenek épkézláb válaszok”. Sőt, Vitályos Eszter és Kocsis Máté után ő is kap egy saját polgári kört, amiben a jó arcok lesznek.

A luxizás őt is zavarja, ez kitermelt egy réteget, egy olyan viselkedésformát, ami unszimpatikus lehet. De szerinte Mészáros Lőrinc vagyona sem úgy néz ki, hogy neki otthon van annyi pénze, amennyire mások gondolnak. „Csak annyit jelent, hogy van egy cégbirodalma, amivel körülbelül 50-60 ezer embernek ad munkát, 60 ezer szájat etet, akár szimpatizálunk vele, akár nem”. Ugyanakkor megjegyezte: „Jé, hát azért van Veres János, Bojár Gábor, meg itt van Bige László, valahogy ők se lettek szegényebbek az elmúlt 15 évben. Sőt gyarapodtak, hiszen most is tudnak rengeteg pénzt ölni politikai törekvésekbe, lehet, hogy leírják az adóból.”

Arról is beszélt, hogy személyesen kért elnézést Orbántól a korábbi viselkedése miatt. Szerinte a miniszterelnök egy zen man. „Kopás jelét nem látom, olyan éles, mint egy Hattori Hanzó”. Ellentétben Magyar Péterrel, aki szerinte csak egy renegát fideszes, és amikor pedig kapott munkát Mészáros Lőrinctől, megsértődött. „A pártja 26 tagú, ami igazából egy MLM cég, amivel rengeteg pénzt keresnek, hajtanak föl. Se szakembere, se jelöltje. A jelöltjei olyanok lesznek, mint az uniósok, agyhalottak meg soros ügynökök – ezt ő mondta.”