Navracsics szerint nem kell tanácsokat adni az önkormányzatoknak az önazonossági törvény használatára

Miután Navracsics Tibor közigazgatási miniszter vasárnap visszautasította, hogy romaellenes lenne az önazonossági törvény, most az Inforádióban beszélt a törvényről.

A törvény azt tette lehetővé, hogy az önkormányzatok bizonyos feltételekhez kössék a településükre való beköltözést. Taktaharkányban például érettségihez kötnék a betelepülést, a kiskunhalasi polgármester a büntetett előéletűeknek tiltaná meg, hogy lakást vegyenek a városban, Újlengyel és Vámosszabadi pedig kapásból kérne 20 ezer forintot a betelepülőktől, akik nem lehetnek munkanélküliek. Ezek az önkormányzati rendeletek azonban alapjogokat sértenek, és az általuk hivatkozott „önazonossági” törvénynek sem felelnek meg. Erről itt írtunk hosszabban.

Az országban elsőként a borsodi Mezőkeresztes fogadta el júliusban azt a rendeletét, ami a helyi önazonosság védelméről szóló törvény alapján korlátozni akarta, ki vásárolhat ingatlant, illetve költözhet be a településre. A településről ezután riportot is készítettünk: ebben az egyik helyi lakos arról beszélt, hogy szerinte „nem is biztos, hogy 100 százalékban a romákra utazik a rendelet, de végre elkezdik szelektálni, hogy ki jöhet be Mezőkeresztesre”. De a szabályozás csak pár hétig volt érvényben, ugyanis a település képviselő-testülete augusztus elsejével már vissza is vonta a rendeletét.

Navracsics most azt mondta, hogy jelenleg a települési önazonossági törvény „próbaüzeme” zajlik: ennek során ha a települések vezetői által hozott helyi döntésekkel kapcsolatban jogszabálysértés vagy alaptörvényellenesség merül fel, akkor a jogérvényesítő intézmények eljárnak, utána pedig az illetékes hivatalok jelzése után lehet korrigálni a helyi rendeletet, ahogy az Mezőkeresztesen történt.

Navracsics Tibor interjút ad az AFP-nek Veszprémben 2022. július 21-én. Fotó: Kőhalmi Péter/AFP

A jogi szabályozásról a miniszter azt mondta: „A mi szándékunk az volt, hogy az önkormányzatok számára egy olyan lehetőséget biztosítsunk, amellyel befolyásolni tudják a beköltözéseket, amely lehetőség megfelel a jogállamiság kritériumainak.” Navracsics szerint ez az első olyan alkalom, amikor az önkormányzatoknak a kormány nagyobb mozgásteret ad, és nem a kormány mondja meg az önkormányzatoknak, hogy mire használják az új jogosítványt, hanem ők határozzák meg a céljaikat, csak ezeknek összhangban kell lenniük a jogrenddel.

Navracsics Tibor – annak ellenére, hogy máris önkormányzatok sora értelmezi jogsértően az új szabályozási lehetőséget – azt mondta, nem gondolja most, hogy tanácsokat kéne adni az önkormányzatoknak azzal kapcsolatban, „mire használják” a törvényt. Szerinte az önkormányzatok többsége amúgy sem fogja használni a törvényt, mert nem érzi önazonossága fenyegetettségét.

A múlt héten Magyar Péter a 80 napig tartó országjárásnak zalaegerszegi állomásán a törvénnyel kapcsolatos kérdésre azt válaszolta, hogy egy esetleges kormányváltás esetén vissza fognak vonni több jogszabályt, köztük az önazonossági törvényt is, mert szerinte nem ez a törvény fogja megoldani a települések problémáit, hanem az, ha visszaadják az oktatási, az egészségügyi és a szociális intézményeiket – írta meg a HVG.