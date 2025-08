P. Diddy egyik volt barátnője szerint a producer elkötelezett családapa, „aki már évek óta nem volt erőszakos”

Sean Combs, vagyis P.Diddy egyik volt barátnője levelet írt a bírónak, amiben a hiphop producer óvadékkal történő szabadlábra helyezését támogatja – írja a CNN.

A szövetségi bíróság szabályainak megfelelően fotók sem készülhettek Combsról. Fotó: Jane Rosenberg/REUTERS

Virginia Huynh a vádat képviselő ügyészek tanúi között szerepelt, eredetileg „3. számú áldozatként” említve. Ám mielőtt a tárgyalás megkezdődött volna, az ügyészség tájékoztatta a bíróságot, hogy bár a tanút idézéssel kötelezték a megjelenésre, elvesztették vele és ügyvédjével a kapcsolatot, és „elképzelhető, hogy nem jelenik meg a bíróságon”.

P. Diddyt 2024 szeptemberében tartóztatták le, az ügyészek szerint gyakorlatilag „bűnszervezetet” működtetett zenei/üzleti birodalmán keresztül, üzlettársai és alkalmazottai segítségével. A producert többen is szexuális zaklatással, erőszakkal és bántalmazással vádolták. Az elmúlt időszakban az esküdtszék 34 tanút hallgatott meg, köztük volt barátnőket, korábbi alkalmazottakat, férfi prostituáltakat és szövetségi ügynököket. Végül sem a zsarolás, sem a szexkereskedelem vádpontjában nem találták bűnösnek, viszont bűnösnek mondták ki abban, hogy többeket is prostitúció céljából szállított, államhatárokon is áthaladva. Ebben a vádpontban maximum 10 évnyi börtön szabható ki, míg a többi vádpontért akár életfogytiglant is kaphatott volna.

Combs védői óvadék ellenében kérik a vádlott szabadlábra helyezését az október 3-ra kitűzött ítélethirdetés előtt. Legújabb kérelmükhöz mellékelték Huynh levelét, aki először vállalta a nevét. Ebben a nő azt írja a bírónak, hogy nem tartja Combsot veszélyesnek a társadalomra nézve, szerinte Combs elkötelezett családapa, „aki már évek óta nem volt erőszakos”. Huynh azt írta, régóta ismeri Combsot, szakmailag és személyesen is. Elismerte, hogy kapcsolatuk „nem volt mindig tökéletes”, de a férfi hajlandó volt beismerni hibáit. „Mire a kapcsolatunk véget ért, Combs viselkedése már a szeretet, a türelem és a gyengédség jegyeit mutatta, ami élesen eltért a korábbi énjétől” – írta. A tárgyalás során Combs korábbi asszisztense, George Kaplan arról tanúskodott, hogy egy alkalommal látta, amint a férfi almákat hajigált Huynh felé a miami otthonában. A per koronatanúja, Cassie Ventura – Combs másik volt barátnője – azt vallotta, hogy Combs a 11 éves kapcsolatuk alatt Gina Huynh-val csalta őt.

A védelem 50 millió dolláros óvadékot ajánlott fel, azzal érvelve, hogy Combs nem jelent veszélyt a társadalomra, és a szökés veszélye sem áll fenn. A múlt héten a védőügyvédek egy további indítványt is benyújtottak, amiben Combs teljes felmentését vagy új tárgyalás elrendelését kérik. A per más tanúi – köztük Cassie Ventura – korábban levelet írtak a bírónak, amiben arra kérték, hogy Combs maradjon letartóztatásban, mivel attól tartanak, hogy szabadlábra kerülése esetén veszélyt jelentene testi épségükre.