Sydney Sweeney republikánus szavazóként regisztrált a tavalyi elnökválasztás előtt

Republikánus szavazóként regisztrált a 2024-es amerikai elnökválasztás előtt Sydney Sweeney, írja a Guardian az elérhető nyilvántartások alapján. Az Eufória és a Fehér Lótusz sorozatok sztárja 2024. június 14-én, nem sokkal egy floridai villa vásárlása után regisztráltatta magát Floridában, és párthovatartozását republikánusként jelölte meg. Mindez alig két héttel azután történt, hogy Donald Trumpot bűnösnek találták üzleti iratok hamisítása miatt, és hónapokkal azelőtt, hogy novemberben megnyerte az elnökválasztást.

A 27 éves Sweeney-ről két évvel ezelőtt nyilvánosságra kerültek olyan fotók, amiken édesanyja születésnapi buliján látható, több vendég társaságában, akik Trump „Make America Great Again” sapkájához hasonlót viseltek. Sweeney akkor egy közleményt adott ki a közösségi médiában, arra kérte a nyilvánosságot, hogy „hagyják abba az elhamarkodott feltételezéseket.” Azt írta: „Egy ártatlan családi ünneplés abszurd politikai állásfoglalássá torzult, ami egyáltalán nem volt a szándékunk.”

Fotó: JAMIE MCCARTHY/Getty Images via AFP

Az elmúlt időszakban több botránya is volt a színésznőnek. A múlt hónapban az internet népe azon háborodott fel, hogy összeállt egy szappangyártó céggel, és egy olyan szappant dobtak piacra, aminek az összetevői közt az ő fürdővize is szerepelt. Sokan a feminizmus kivégzéseként értékelték a történteket: egy amúgy is túlszexualizált színésznő azzal keres pénzt, hogy áruba bocsájtja a vizet, amiben pőre testét megmártóztatta.

Aztán most már az American Eagle reklámjával van a gond, ebben a farmeres Sweeney kicsit átjavítja a róla szóló plakátot, átírva a Sydney Sweeney-nek nagyszerű génjei vannak szöveget arra, hogy Sydney Sweeney-nek nagyszerű farmere van. A gond ott kezdődik, hogy Sydney Sweeney egy amerikai, szőke, kék szemű, fehér nő. Azzal a felütéssel, hogy neki vannak nagyszerűnek génjei, sokak szerint azt üzeni a vele reklámozó cég, hogy ezek azok a gének, amik nagyszerűnek tekinthetők. Csakhogy Amerikában épp olyan a politikai klíma, hogy erre a kijelentésre sokan érzékenyek.