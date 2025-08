Bolsonaro házi őrizetbe került, miután telefonon keresztül becsatlakozott egy miatta rendezett szimpátiatüntetésbe

Jair Bolsonaro volt brazil elnök hétfőn házi őrizetbe került. A kényszerintézkedést az a legfelsőbb bírósági bíró, Alexandre de Moraes rendelte el, akit a múlt héten szankcionált az Egyesült Államok.

Moraes azért döntött a házi őrizet mellett, mert Bolsonaro bírósági tiltás ellenére használta a közösségi médiát. Szerinte a volt elnök arra használta közösségi médiás fiókjait, hogy a Legfelsőbb Bíróság megtámadására uszítsa az embereket, és támogassa a brazil igazságszolgáltatásba történő külföldi beavatkozást. Ezzel pedig megsértette a bíróság által kiszabott megelőző óvintézkedéseket.

A bírósági döntés szerint Bolsonaro telefonon keresztül vett részt egy miatta rendezett vasárnapi szimpátiatüntetésen. Fia, Flávio Bolsonaro szenátor ugyanis a helyszínről felhívta, majd egy mikrofon elé tartotta telefonja hangszóróját, így a volt elnök beszélhetett a Rio de Janeiróban tüntetőkhöz. Flávio Bolsonaro a jelenetről posztolt a közösségi médiába, amit aztán letörölt. Moraes bíró szerint a törlés kirívó próbálkozás volt a bírósági korlátozás megsértésének eltitkolására.

Bolsonarónak Brazíliaváros déli részén, egy bérelt villában kell házi őrizetét töltenie. Csak ügyvédei és családtagjai látogathatják. A rendőrök az ingatlanban található valamennyi telefont begyűjtötték. A látogatók sem készíthetnek felvételeket a villában.

Bolsonaro ügyvédei fellebbeznek a döntés ellen. Érvelésük szerint a volt elnök egyetlen bírósági korlátozást sem sértett meg. A bíróság döntését az amerikai külügyminisztérium is elítélte. Azt írták, hogy az általuk szankcionált Moraes az ellenzék elhallgattatására és a demokrácia veszélyeztetésére használja a brazil intézményeket.

A mostani döntés a Bolsonaro ellen, puccs vádja miatt folyó bírósági eljárás része. Az ügyészség szerint a volt elnök megpróbálta megtartani a hatalmat, miután elvesztette az elnökválasztást Luiz Inácio Lula da Silva ellen. Ha bűnösnek találják, Bolsonaro akár 40 évet is kaphat. (via The Guardian)