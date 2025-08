Három hét után véget ért a látványos vulkánkitörés Izlandon

Véget ért a három hete kezdődött látványos vulkánkitörés az izlandi Reykjanes-félszigeten – írja az MTI.

Fotó: ICELAND CIVIL PROTECTION/Anadolu via AFP

Ahogyan azt a Qubiton is írtuk, július elején a Kék Lagúna közelében, az attól keletre lévő Sundhnúkur hasadékzónában tört ki egy a vulkán. Az izlandi meteorológiai szolgálat szerint az elmúlt napokban a vulkán és az újonnan keletkezett kráterek sem mutattak aktivitást. A fővárostól, Reykjavíktól délnyugatra fekvő félszigeten a mostani már a 12. vulkánkitörés volt 2021 márciusa óta.

Fotó: PUBLIC DEFENSE DEPT. POLICE ICEL/Anadolu via AFP

A gyéren lakott félszigeten emberek nem voltak veszélyben, a látványos vulkanikus aktivitás ugyanakkor számos turistát érdekelt. A meteorológiai szolgálat megint figyelmeztetett mindenkit, hogy életveszélyes a frissen keletkezett, megkeményedett lávatakaróra lépni, mert beomolhat, s közvetlenül alatta még izzó kőzet lehet. Azt is írták, hogy ugyan a kitörés hivatalosan véget ért, a lávamezőtől való biztonságos távolságot be kell tartani. Szakértők szerint a Reykjanes-félszigeti új vulkánkitörések időszaka évtizedekig, sőt akár évszázadokig is eltarthat.