Három skandináv ország több mint 500 millió dollárért vásárol fegyvereket Ukrajnának az Egyesült Államoktól

Svédország, Norvégia és Dánia több mint 500 millió dollár, átszámítva 172 milliárd forint értékben vásárol fegyvert az Egyesült Államoktól, hogy segítse Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban – jelentette be kedden az oslói kormány. A pénzből a skandináv országok Patriot és egyéb légvédelmi rendszereket szereznének be. Dánia 90 millió dollárt (30,9 milliárd forint), Norvégia 146 millió dollárt (50,2 milliárd forint), Svédország pedig 275 millió dollárt (94,7 milliárd forint) ad a közösbe. Tore O. Sandvik norvég védelmi miniszter közleményében azt írta, hogy a három ország közösen szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy Ukrajna minél hamarabb megkapja a szükséges katonai felszerelést. Emellett céljuk a NATO-tagállamok közötti együttműködés erősítése Ukrajna ügyében. A miniszter szerint fontos a béke elősegítése is, de ennek kereteit Kijevnek kell meghatároznia.

Ukrán katonák Javelin tankelhárító rakétával gyakorlatoznak 2022. február 13-án. Fotó: EyePress via AFP

Dán kollégája, Troels Lund Poulsen azt írta, a pénz a tervek szerint azonnal elérhető lenne, de Koppenhága további hozzájárulásokat is fontolóra vesz a jövőben. Míg Poulsen a beszerzések gyorsaságát hangsúlyozta, Ebba Busch svéd miniszterelnök-helyettes arról beszélt, hogy a védelmi célokat szolgáló amerikai fegyverek – amiket az európai országok nem tudnának megfelelő mennyiségben leszállítani – döntően hozzájárulnak majd Ukrajna védelmi kapacitásainak erősítéséhez.

Stockholm idén március végéig már 92,8 milliárd svéd koronával segítette Kijevet az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta. Mark Rutte NATO-főtitkár köszönetét fejezte ki a három skandináv országnak a hozzájárulásért. Donald Trump amerikai elnök júliusban jelentette be, hogy az Egyesült Államok korszerű fegyvereket ad el a NATO-nak, amiket aztán Ukrajnának továbbítanak. A fegyverekért a NATO-tagállamok fizetnek. (MTI)