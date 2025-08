Két méterrel elmozdult a Kamcsatka-félsziget a 8,8-as erősségű földrengés után

A Kamcsatka-félsziget déli része két méterrel elmozdult a múlt heti nagy földrengés következtében – írta az Orosz Tudományos Akadémia Geofizikai Szolgálatának helyi részlege.

Fotó: KAMCHATKA OF GEOPHYSICAL SURVEY/Anadolu via AFP

„Elvégeztük az előzetes számításokat, és úgy tűnik, mindannyian »elmozdultunk« délkelet felé. A legnagyobb elmozdulásokat Kamcsatka déli részén mértük: itt a földfelszín csaknem két métert mozdult el” – olvasható a szolgálat Telegram-csatornáján. A kutatók szerint a Petropavlovszk-Kamcsatszkij város térségében mérhető elmozdulás jóval szerényebb volt. A közzétett diagram szerint a félsziget ezen része körülbelül 50 centiméterrel ment arrébb.

Július 30-án 8,8 erősségű földrengés rázta meg a félszigetet, ami miatt Japánban és Hawaiin is szökőárriasztást eredményezett. A földrengés – ami 1952 óta a legerősebb volt a térségben – Petropavlovszk-Kamcsatszkij városától körülbelül 126 km-re történt, 18 kilométer mélységben. A térségben a földmozgás hatására két vulkán is kitört. Orosz szakértők korábban figyelmeztettek arra, hogy a földrengést követően hetekig tartó erős utórengések is előfordulhatnak. (via Meduza)