„Nagyon fura ebben az ügyben Gergő, mintha nem ő lenne, valami nem stimmel” – kaotikussá vált a helyzet a Hegyvidéken

Elindult, majd hirtelen leállt az előző időszak korrupciógyanús ügyeit vizsgáló munka a Hegyvidéken. Akkor, amikor Tiborcz István vállalkozó meglátogatta Kovács Gergely polgármestert.

Kovács egyik legfontosabb embere a kerületben Borsodi Klaudia, aki az előző vezetés számára is nélkülözhetetlen volt. A hozzá köthető gyanús ügyeket sem engedi feltárni a polgármester.

Több hibás személyi döntés is állandó konfliktusforrás a polgármester környezetében és a hivatalban, de Kovács nem hallgat a kritikákra, ami tovább fokozza a feszültségeket.

Az ügyek egy júliusi testületi ülésen kerültek nyilvánosságra, és mára a kutyapárti frakció szakadásával fenyegetnek. Kovács akkor a Fidesszel együtt szavazta le az átvilágítási bizottság felállításáról szóló javaslatot.

„Nagyon fura ebben az ügyben Gergő, mintha nem ő lenne. Biztos nem tesz el közpénzt se magának, se a pártjának, valami más lehet a háttérben. Valami nagyon nem stimmel.”

Ezt a XII. kerületi önkormányzati munkát közelről ismerő forrás mondta a 444-nek, amikor arról kérdeztük, miért szavazhatta le Kovács Gergely polgármester, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke a helyi Fidesszel együtt azt a saját frakciójából érkező javaslatot, hogy bizottság vizsgálja ki a Pokorni Zoltán-éra korrupciógyanús ügyeit. A július 17-ei képviselő-testületi ülésen annyira furcsán érvelt több előterjesztésnél a kutyapártos polgármester, hogy arra több forrás is kifejezetten felhívta a 444 figyelmét.

Cikkünkhöz fél tucat, egymástól független forrással beszéltünk. Voltak köztük civilek, az önkormányzat munkáját belülről ismerő szakemberek, illetve politikusok is. Többségüknek már az előző vezetés munkájára is volt rálátásuk. Ők – a polgármestertől és a mögötte állóktól tartva – csak név nélkül vállalták, hogy beszélnek velünk.

Szerettünk volna Kovács Gergely polgármesterrel is leülni, hogy forrásainkkal azonos feltételek mentén tudjon reagálni az általunk megismert információkra. Időhiányra hivatkozva a sajtósán keresztül azt kérte, emailben küldjük el a kérdéseinket. Ezt meg is tettük, ám válaszok helyett Kovács egy vádaskodó Facebook-posztot tett közzé, amelyben előre „hülyeségnek” minősítette a cikkünket.

Ezt a posztot a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) pénzén fizetett hirdetésként is megtolta, a kerületi választópolgárokra célozva. A független sajtó tényfeltáró munkáját ilyen módon akadályozó magatartást eddig csak elszánt kormánypárti politikusoktól, illetve Magyar Pétertől láttunk.

Fotó: Bankó Gábor/444

Elindult az átvilágítás, majd leállt – százmilliók úszhatnak el

Kovács Gergely 2019-ben lett önkormányzati képviselő a XII. kerületben, ahol kitartó korrupcióellenes munkájával hívta fel magára a figyelmet. Számos visszaélésgyanús esetet tárt fel, 2024-es kampányát is erre húzta rá. A kutyapárt elsöprő győzelme és Kovács polgármesterré választása azt mutatta, a lakóknak komoly igényük van arra, hogy valaki rendbe tegye a kerület ügyeit, és feltárja, hogyan folytak ki a közpénzek a kerületből. „Nem kell, nem is lehet minden ügyben perelni, de meg akartuk ismerni a korrupt csatornákat, nyilvánosságra hozni a mintázatokat, ami alapján működött az előző testület” – mondta a 444-nek egy képviselő.

Eleinte a kutyapártos képviselők átvilágítási bizottságot szerettek volna felállítani, ám végül polgármesteri megbízott kapta a feladatot. A polgármester Balla Juditot, egy korábbi bírót, a kerületben addig is aktív civilt kérte fel a feladatra, aki neki is látott a munkának, ám az látszólag semmit nem haladt – pedig a lakosok, a civilek és a kutyapártos képviselők is várták volna az eredményeket. Kerestük Ballát, aki titoktartási kötelezettségére hivatkozva nem válaszolt kérdéseinkre. Mivel ő a polgármesternek tartozik elszámolással, a képviselők sem kérhetik számon, végzi-e a munkáját.