500 ezres nyeremény ígéretével csaltak ki 51 millió forintot egy 80 éves férfitől

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság eljárást indított ismeretlen tettesek ellen, akik egy 80 éves férfitől megtévesztéssel és manipulációval összesen több mint 51 millió forintot csaltak ki.

A férfit először egy magát nyereményjáték-szervezőnek kiadó nő hívta fel július 23-án, azt állítotva, hogy a sértett 500 ezer forintot nyert egy online játékon, és az összeg átutalásához szükség lenne néhány adat és egy szoftver telepítésére.

A férfi a csalók kérésére hozzáférést adott a számítógépéhez, és belépett több netbanki felületére is. A csalók a megtévesztés során több millió forintot utaltak el különböző, ismeretlen számlákra, és még a sértett devizaszámláján lévő összeget is átváltották, majd azt is felhasználták.

Illusztráció: Sora Shimazaki/Pexels

Néhány nappal később egy magát rendőrnek kiadó férfi is megkereste a sértettet, azt állítva, hogy a rendőrség „jelölt bankjegyeket” ad át neki, ha kiveszi a megtakarításait. A sértett ennek hatására 40 millió forint készpénzt vett fel, majd egy ismeretlen férfinak át is adta azt Tiszaújvárosban.

Az elkövetők professzionális manipulációval, több lépcsőben, több nap alatt szerezték meg a több mint 51 millió forintot. (police.hu)