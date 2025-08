Az olasz kormány 3300 méteres függőhidat építene Szicília és az olasz félsziget közé

A Giorgia Meloni miniszterelnök vezette gazdasági és fejlesztési programbizottság bejelentette, hogy elfogadta a végleges tervét az olasz félszigetet a 4,7 lakosú Szicíliával összekötő hídnak, ami a világ legnagyobb függő szerkezete lenne, és a költsége közel 14 milliárd euró.

A gazdasági és fenntartható fejlődésért felelős minisztériumközi bizottság (Cipess) közleménye szerint stratégiai jelentőségű infrastrukturális beruházásról van szó a déli térségek fejlesztése és az egész ország számára.

A Messinai-szoros két partja közötti híd építési költsége 13 532 milliárd euró, és az összeget közpénzből fedezik, amit többek között a tavalyi és az idei költségvetés biztosít – olvasható a Cipess közlésében.

Paraméterek

A dokumentum felidézi, hogy a projekt 1971 óta szerepel napirenden, de 2022-ben Giorgia Meloni kormánya indította újra.

A világ leghosszabb, 3300 méteres függőhídjának megvalósításáról van szó, amin a tervek szerint mindkét irányba többek között 3-3 sávos autóút és vasútvonal vezetne. Óránként 6000 jármű és napi 200 vonat áthaladásával számolnak.

A tervek szerint a híd óránkénti több mint 200 km-es szélnek is ellen tudna állni, és a Richter-skála szerinti több mint hetes erősségű földrengésnek is.

A híd calabriai és szicíliai oldalán további 40 km bekötőútrendszert akarnak építeni, amik a térség autósztrádáival teremtenének majd kapcsolatot.

A hajók áthaladását is biztosító 72 méter magas szerkezet két hídfőjénél egy-egy, közel 400 méteres tartótornyot emelnek.

Salvini: Legkorábban 2032-2033-ra lehet készen

A Cipess szerint a híddal egy időben fejlesztik a dél-olaszországi közlekedési hálózatot új, nagy sebességű vasútvonalak létrehozásával.

Matteo Salvini infrastrukturális és közlekedési miniszter, a Liga kormánypárt vezetője azt mondta: a Cipess döntését kiindulási pontnak tartja a munkák elindításához. „Egy ekkora infrastrukturális beruházás fejlődési motorként hat majd az egész olasz gazdaságra” – fejtette ki Matteo Salvini.

Közölte, hogy az építkezési munkák akár már október előtt megkezdődhetnek, mivel a Cipess után már csak a számvevőszéknek kell rábólintania a projektre. Salvini szerint „ha a munka minél előbb elindul, a műszaki szakértők számításai szerint a hídon 2032-ben vagy 2033-ban lehet majd először áthaladni”.

A védelmi pénzből fizetnének

Olaszország azt tervezi, hogy a hídberuházást a védelmi kiadások közé sorolja, ami segítene teljesíteni a NATO-tagországok azon vállalását, hogy 2035-ig a GDP 5 százalékára emeljék katonai költségvetésüket.

Matteo Salvini szerint az infrastruktúra egyszerre szolgál civil és katonai célokat is. „Egyértelmű, hogy kettős felhasználású, tehát biztonsági okokból is hasznosítható” – mondta a sajtótájékoztatón.

A Messinai-szorosra épülő híd projektjét nemzetközi pályázat után az Eurolink konzorcium nyerte el. A konzorciumot Olaszország legnagyobb építőipari vállalata, a Webuild vezeti, és tagja a spanyol Sacyr csoport meg a japán IHI is.

Vannak tiltakozók

A calabriai Villa San Giovanni és a szicíliai Messina közötti átkelés egyelőre komphajókkal történik, ami járművel vagy vasúttal, legalább 2 és 3 óra közötti időt vesz igénybe, de van amikor többet. A hídon keresztül 15 perc alatt meg lehet majd tenni az utat.

Messina 2023-ban Fotó: GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR/Hemis via AFP

A Liga politikusa szerda este és csütörtökön a híd szicíliai és calabriai kiindulópontján személyesen mutatja be a tervezet részleteit. Matteo Salvini az építkezés miatti kisajátítás ellen tiltakozó helyi föld- és ingatlantulajdonosokkal is találkozik.

A környezetvédő szervezetek, közöttük a Legambiente, a Greenpeace, a WWF a kormány „költséges hazárdjátékának” nevezték a híd megépítését. A legnagyobb olasz szakszervezet, a CGIL szerint az országnak más, a hídnál sokkal fontosabb közmunkákra van szüksége.

A projekt erős ellenállásba ütközött azok részéről is, akik szerint nem jó ötlet ilyen hidat építeni egy földrengésveszélyes övezetben, sokan pedig attól is tartanak, hogy a költségek túllépik a tervezettet, környezeti károk keletkezhetnek, illetve a maffia is beférkőzhet a projektbe. (Reuters, MTI)